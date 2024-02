Palworld: guida per chi vuole iniziare

Palworld si può considerare il gioco evento di inizio anno. Il survival sviluppato da Pocket Pair ha infranto svariati record tra numero di copie vendute e di giocatori contemporaneamente attivi sul gioco.

Infatti, a oggi, si tratta di 19 milioni di giocatori connessi. Di cui 12 milioni tramite Steam e 7 milioni via Xbox ( presente anche sul Game Pass).

In aggiunta molto clamore su questo gioco è dovuto anche alle accuse di plagio nei confronti di Pokémon e a numerosi bug e problematiche tecniche che gravano sull’esperienza di gioco. Ovviamente l’attenuante viene data dal fatto che si tratta di un early acces in attesa di modifiche e perfezionamenti.

Ma andiamo a vedere un paio di dritte su come iniziare il gioco!

I 5 Pal per iniziare

Sicuramente ci sono cinque pal abbastanza importanti per permettere di iniziare al meglio l’avventura in questo mondo!

Lamball: un Pal che assomiglia a una pecorella ricca di lana che non serve assolutamente per combattere ma ci serve per il lavoro alla base e la produzione di lana.

Cattiva: una volpe rosa perfetta per chi vuole accumulare grosse quantità di pietra oppure vuole mettere da parte le bacche per sfamare i Pal nella base.

Vixy: possono scavare oggetti dal terreno se li assegnate a una fattoria e farvi trovare monete e sfere pal.

Pengullet: un buffo pinguino ottimo per chi ha molte coltivazioni data la sua qualita di irrigazione e utilizzabile anche per combattere usandolo come lanciarazzi.

Chikipi: fondamentalmente un pollo che permette di avere un’infinita di uova utilissime per nutrire i pall e il nostro personaggio.

La base

Come ogni survivor game, anche in Palworld, bisogna costruire la propria base. Inizialmente sarà fondamentale costruire ciò che viene utilizzato per creare, banco da costruzione e da riparazione. Quindi il campo di bacche per fornire cibo e piazzare, all’interno della base, un recinto dell’allevamento. Questo, con l’aggiunta dei pal descritti prima, ci permetterà di ottenere cibo e sfere utili per la cattura dei nostri futuri alleati.

Altra parte fondamentale la farà la mangiatoia. Questa permette di nutrire “automaticamente” i pal che rimangono a operare all’interno della base. Senza il corretto nutrimento i pal rischierebbero di andare in fin di vita e essere totalmente non operativi.

Pal lavoratori

In Palworld è molto importante la scelta dei compagni che agiranno all’interno della base. Questa non deve essere puramente estetica ma bisognerà valutare, tramite la scheda Pal, le caratteristiche di ognuno. Quindi assegnarli a ogni ruolo più redditizio.

Insomma questo gioco oltre al grande successo, ottenuto anche con qualche polemica, in ogni aggiornamento vede dei miglioramenti grazie al lavoro del team di Pocket Pair. Vedremo se proseguirà questo grande successo. Sicuramente Hynerd fornirà guide e notizie inerenti.