Eternal Return: unione tra MOBA e Battle Royale

Eternal Return prodotto dalla Nimble Neuron, viene rilasciato il 20 luglio 2023, anche se già presente in

early access dal 14 ottobre 2020, per PC.

Il gioco sta sempre di più attirando l’attenzione al pubblico al di fuori della Corea, dove è già molto rinomato

grazie alla conciliazione di due categorie di giochi, Moba e Battle Royale.

Negli ultimi anni queste due categorie continuano a dominare le classifiche per numeri di player. Molte case di sviluppo stanno creando titoli per attirare i giocatori di queste tipologie di giochi, anche per pubblicizzare queste categorie non da tutti apprezzate.

Ci basta solo pensare alle varie critiche che giochi come League of Legends o World of Warcraft subiscono settimanalmente.

Oltre alla pagina ufficiale del gioco, è disponibile un server discord, gestito dalla community, dove è possibile trovare ottimi consigli da parte di player più esperti, trovare possibili combinazioni di oggetti, armi e armature da utilizzare durante il gameplay, o semplicemente trovare persone per giocare insieme.

Primo approccio al gioco:

Eternal Return viene categorizzato da steam come un free-to-play indie e strategico.

L’obbiettivo del gameplay sarà di costruire la tua build di oggetti e competere insieme ai tuoi alleati contro i team avversari per essere l’ultimo team sopravvissuto.

Stai attento però, perché se il tuo personaggio dovesse morire i tuoi compagni devono resuscitarlo per farti tornare in game, mentre se tutti e tre morirete sarà game over.

Operatori

Come ogni moba i giocatori hanno la possibilità di usare vari operatori diversi tra loro, ognuno con un

proprio kit di abilità, e una build personale.

Abilità

Ogni personaggio possiede:

Una passiva

Tre abilità di base

Una abilità suprema

Una skill dell’arma , dipendente dall’arma che il personaggio sfrutta

Una skill di supporto

Per potenziare le abilità è sufficiente aumentare di livello durante le partite e ad ogni livello verrà fornito un punto per potenziare una singola abilità.

Fatta eccezione per la skill dell’arma, che verrà potenziata attraverso l’uccisione di animali selvatici o avversari, e la skill di supporto, che viene potenziata attraverso i crediti.

Altre maestrie potenziabili durante le partite sono quella di crafting, quella dell’arma, quella di caccia, quella di difesa e quella di esplorazione.

Loadout

Per ogni operatore è possibile creare un loadout personalizzato, composto da 5 pezzi:

Arma

Torso

Elmo

Braccia

Gambe

Durante la partita verranno craftate due build:

Una prima build early gaem, che verrà completata entro i primi minuti di gioco, e che verrà

sostituita da un loadout per il late game.

Ogni oggetto viene composto attraverso materiali e pezzi, trovabili all’interno delle zone della mappa o acquistabili attraverso Remote Drone.

Associato alla build è possibile anche creare un percorso tra le zone per trovare tutti i pezzi.

La build early game è quasi sempre composta da oggetti Epici (di colore viola), mentre la build late game è caratterizzata da oggetti leggendari e mitici (di colore giallo/viola).

Per creare oggetti leggendari e mitici sono necessari dei materiali epici.

Ci sono varie possibilità per ottenere questi materiali:

Alcuni vengono rilasciati all’interno della mappa in dei determinati punti.

Altri si ottengono uccidendo i miniboss che spawnano nella mappa.

Un’altra alternativa è quella di sperare di ottenerli uccidendo mob neutrali, che hanno la possibilità di droppare questi materiali, ma con bassa probabilità.

Il terzo modo è quello di comprarli tramite il Kiosk usando i crediti.

Inoltre sono disponibili svariate combinazioni di rune personalizzabili a seconda dello stile di

gioco del player o del personaggio.

I rami delle rune, divisi in rune chiave e rune di supporto, sono 3:

Havoc

Fortification

Support

Nel proprio loadout possiamo scegliere due rami di rune, la prima sarà la runa principale e dovremmo scegliere una runa chiave di quel ramo + 2 rune di supporto. Il secondo ramo sarà secondario, infatti selezioneremo solo due rune di supporto.



In caso un player abbia dei dubbi su come comporre il proprio loadout è possibile utilizzare delle build create e condivise dagli altri player per ogni singolo operatore del gioco.

Mappa di gioco

La mappa è caratterizzata da 18 zone in cui è possibile trovare i componenti per la costruzione della propria build.

Non preoccuparti se sei alle prime armi perché il gioco ti segnalerà gli oggetti di cui hai bisogno e le zone precise in cui trovarli, sarà poi tuo il compito di cercarli nelle varie casse.

Durante la partita avremo uno shift temporale tra giorno e notte e al cambio di tempo alcune di queste zone diventeranno inagibili, distinguibili dalla minimappa: le zone gialle sono le zone che dopo un giorno o una notte diventeranno inaccessibili, ma fino ad allora rimangono esplorabili, mentre le zone rosse sono inaccessibili e nel caso ci entrerete morirete.

Quando una zona diventa rossa tutti i mob al suo interno verranno automaticamente uccisi.

Non temete però, se vi ritrovate all’improvviso in una zona rossa avrete un timer di 30 secondi per uscire dalla zona. State attenti però che il timer è unico per la partita.

Durante la mattina del secondo giorno 3 zone della mappa diventeranno delle Battle Zone, queste zone saranno accessibili solo durante la notte del primo giorno e una volta dentro non potrai più uscire a meno che non uscirai vincitore o morto.

È possibile morire uccisi da un avversario o stando per 10 secondi al di fuori dell’area di sicurezza del drone.

Vincendo la battle zone si otterrà uno dei materiali mitici/leggendari in base al numero di persone che erano all’interno.

Per facilitare gli spostamenti sono presenti delle zone per incrementare la tua velocità di movimento o dei punti da cui è possibile teletrasportarsi.

Mob Neutrali

In dei punti fissi della mappa è possibile trovare mob selvatici di diverso tipo e che forniscono esperienza, crediti e materiali diversi.

I mob presenti nella mappa sono:

Polli

Pipistrelli

Cinghiali

Cani

Lupi

Orsi

Tutti i mob hanno un tempo di respawn fisso dopo l’uccisione, inoltre possono essere trovati in versione normale o mutante, che forniscono maggiore esperienza e crediti.





Tutti i nemici, esclusi i pipistrelli, forniscono carne cruda che è possibile cucinare ai falò per avere del cibo che fornisce maggiori cure nel tempo mangiandolo.

Anche i cibi hanno diverse rarità, più raro è più cure nel tempo fornisce

Nel corso della partita compaiono in alcune zone della mappa in maniera casuale dei miniboss che forniscono in maniera sicura determinati componenti mitici/leggendari.

I miniboss sono 3 e ognuno di loro ha un particolare oggetto come drop:

Alpha : fornisce mythril

: fornisce mythril Omega : fornisce force core

: fornisce force core Wicked Bloodline: fornisce VF Blood Sample

Bisogna prestare attenzione perché saranno un obbiettivo per molti giocatori e bisognerà scontrarsi con altri team per ottenere la ricompensa.

Nel caso non riuscissi a ottenere quei materiali è sempre possibile acquistarli nei Kiosk, posizionati in alcune zone della mappa, in cambio di crediti.

Modalità di gioco:

Su Eternal Return sono presenti 3 modalità di gioco principali, tutte e tre multiplayer:

Normal: ovvero la modalità di gioco classica che ti permette di fare le prime esperienze del gioco contro gli

altri player.

ovvero la modalità di gioco classica che ti permette di fare le prime esperienze del gioco contro gli altri player. Ranked: modalità identica alla normal, ma in questo caso ci sono in palio i tuoi punti con cui puoi scalare le

divisioni e puntare ad essere sempre più forte.

modalità identica alla normal, ma in questo caso ci sono in palio i tuoi punti con cui puoi scalare le divisioni e puntare ad essere sempre più forte. Cobalt protocol: una modalità di gioco non più in team da 3, ma in team da 4, nettamente più frenetica e

allo stesso tempo però meno impegnativa.

Sono poi presenti i vari tool di allenamento, il tutorial, simulazioni di partite contro l’IA e i costume games.





Un piccolo tip per i nuovi player: fate le prime partite contro l’IA per capire che personaggi vi piacciono e le basi del gioco, dopo aver capito le varie meccaniche andate a divertirvi contro altri player.



Contenuti a Pagamento

Eternal Return è principalmente free-to-play.

Ogni giorno otterrai delle ricompense secondo un login giornaliero, che si resetta alle 16:00 di ogni giovedì, e alle volte ci saranno anche bonus di login speciali.



All’interno del game otterrai dalle missioni giornaliere e dalle partite giocate delle A-coin che ti permetteranno a poco a poco di acquistare vari personaggi e attraverso delle chest/voucher ottenibili da missioni potrai trovare skin per i personaggi e altri accessori.

Inoltre si ottengono premi attraverso anche l’aumento di livello dell’account



Per chi è più volenteroso è possibili utilizzare del denaro vero per acquistare una valuta in game con cui comprare personaggi, chest, skin o il Season Pass.

Vi ricordo però che come in tutti i moba acquistare estetiche o accessori non vi renderà più forti, però sicuramente sarete molto stilosi.

Chi non vuole spendere però non si senta escluso perché il gioco effettua svariate collaborazioni con cui è possibile ottenere contenuti gratuiti attraverso missioni a tema, alle volte addirittura skin.

Personalmente sono da sempre un amante dei moba, e i miei 6 anni di League of Legends potrebbero confermarlo, ma da quando ho scoperto questo titolo non riesco a fare a meno di giocarlo, e spero di aver generato interesse anche a te che stai leggendo e trovarti nella lobby della mia prossima partita!