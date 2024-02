Tekken 8: quali sono i personaggi più forti?

Tekken 8 si è rivelato e si sta confermando come uno dei giochi di combattimento migliori di tutti i tempi. E ovviamente come in ogni gioco di questo tipo che si rispetti, ci sono una miriade di fighter. Esistono anche delle classifiche di potenza e di versatilità di essi. Essendo 32 personaggi ci sono sicuramente alcuni più usati e alcuni meno.

Questo può derivare da un fattore personale o da un semplice fattore di “difficoltà” di utilizzo. Cosa intendo: alcuni combattenti hanno delle combo più complicate da gestire e più macchinose. Personaggi come Zafina, Leroy o Kuma e Panda vengono meno utilizzati perché più difficili da imparare.

Ma per questo Tekken 8 ha ovviato grazie al sistema Heat e al combattimento semplificato. Rendendo ogni personaggio molto meno difficile da gestire.

I più usati

Ma quindi per rispondere alla domanda posta nel titolo: chi sono questi fantomatici personaggi più forti? Una vera e propria classifica di forza non c’è ma possiamo stilarne una in base ai più usati. Non amo le tier-list per questo darò solo un suggerimento per i neofiti su alcuni dei personaggi “Tier S“.

Jun Kazama

Jack-8

Jin Kazama

Azucena

King

Feng Wei

Questi sono probabilmente i più versatili e semplici da controllare in combattimento. Tra tutti spunta Jun Kazama che pare essere a tutti gli effetti la combattente più forte del roster. È facile da pilotare, ha forti mix-up e bassi e può portare bene sui muri. Molte delle sue mosse sono apparentemente difficili da evitare, ed è piuttosto difficile punirla. Nel complesso non è imbattibile, ma è molto forte.

Ma d’altronde è una questione di cuore.

E non diciamo di no. Ognuno di noi giocatori ha la sua comfort-zone quando si tratta di scegliere QUEL personaggio. Che sia perché siamo affezionati al design, oppure alla storia magari tragica, drammatica o divertente. Magari semplicemente siamo affini al move-set, portato ad essere perfezionato da capitolo a capitolo.

Personalmente io ho adottato tutte e 3 queste tecniche per scegliere il mio personale campione.

Essendomi portato Steve Fox da Tekken 4 riuscendo a “masterare” il suo stile di combattimento. E cercando ovviamente di ovviare alle sue debolezze. Perché ogni personaggio ha i suoi punti deboli (tipo i colpi bassi per Steve essendo lui un pugile puro e non avendo attacchi di gambe). Altrimenti che divertimento ci sarebbe!

Ma in questi giorni cercando di rankare online ho trovato veramente bella la varietà di avversari. Una cosa che rende piacevole il gameplay é appunto sapere che ognuno di noi ha preferenze diverse e non si basa solo sulla mera “Potenza” del personaggio.

Tutto quello che volete sapere in più su questo splendido gioco potrete trovarlo sulla recensione di Tekken 8 sul nostro sito Hynerd.it!