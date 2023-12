Il ragazzo e l’airone sbanca al botteghino statunitense, aspettando l’Italia

Il ragazzo e l’airone, ultima fatica dello Studio Ghibli, capeggiato da Hayao Miyazaki, promette sicuramente bene per quanto concerne gli incassi al botteghino.

Non stiamo parlando degli incassi domestici, ovvero di quelli giapponesi, nonostante anche questi ultimi sono stati eccezionali: il film uscito lo scorso 14 luglio aveva esordito con ben 1.830.000.000 di yen, pari a 13.200.000 di dollari, nel primo weekend di uscita, aggiungendo ben 236 milioni di yen (1.700.000 dollari) derivanti dal lancio in contemporanea del film stesso negli schermi IMAX.

Tornando invece agli incassi Statunitensi, Il ragazzo e l’airone è finalmente uscito in Nord America ed ha registrato una somma non indifferente, considerando che si tratta di un film straniero. Distribuito in sole 2.205 sale, è riuscito ad incassare 5.6 milioni di dollari tra le giornate di giovedì, giorno dell’anteprima, e venerdì.

Vedremo come andrà avanti la corsa al box office per questo splendido film, di cui potete leggere qui la nostra recensione, mentre in Italia lo attendiamo per il 24 gennaio dell’anno prossimo.