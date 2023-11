Indiana Jones e il Quadrante del Destino su Disney+, ecco quando

Lo scorso 28 giugno faceva il suo esordio nelle sale cinematografiche italiane Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il quinto capitolo della saga con Harrison Ford nei panni del famoso archeologo avventuriero. Dopo un po’ di mesi, ecco che il film è pronto a sbarcare su Disney+.

Le sorprese però della nota piattaforma di streaming non sono finite qui: il quinto capitolo della saga verrà accompagnato anche da un documentario dal titolo Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford. Questo dovrebbe parlare dell’attore, del suo rapporto con il personaggio e della storia che c’è dietro Indiana.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà disponibile nel catalogo Disney+ dal primo dicembre 2023 e sarà un’esclusiva della piattaforma, al contrario di quanto accaduto con gli altri lungometraggi. Per il Blu-Ray in versione fisica, invece, ci sarà da aspettare ancora qualche giorno: la data ufficiale è fissata per il 5 dicembre 2023. Le edizioni in home video avranno al loro interno anche un making of e la colonna sonora di John Williams isolata.

In attesa di poterlo recuperare anche da casa, qui potete leggere la nostra recensione.