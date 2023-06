Indiana Jones: i 3 migliori film della saga

La serie di Indiana Jones ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema e non solo, grazie alle sue avventure mozzafiato, all’iconica interpretazione di Harrison Ford e alla maestria di registi come Steven Spielberg.

Soprattutto, dobbiamo rendere grazie a questo iconico personaggio. Se nel mondo videoludico abbiamo potuto vivere avventure nel ruolo di altri archeologi e predatori di tesori come Lara Croft e Nathan Drake è grazie a Indiana Jones.

Ma oggi non siamo qui (solo) per tesserne le lodi. In questa classifica dei 3 migliori film di Indiana Jones, esploreremo i titoli che si sono distinti per la loro combinazione di azione, intrighi, colpi di scena e avventura.

Partiamo dalla terza posizione di questa classifica per arrivare alla primissima.

3. Il Regno del Teschio di Cristallo (2008)

Da quando è uscito nelle sale ormai più di 15 anni or sono, questo film si è sempre trovato nell’ultimissima posizione della saga. Eppure…

Eppure, anche nella pagina di RottenTomatoes dedicato alla saga, Il Regno del Teschio di Cristallo si classifica alla terza posizione. Un singolo punto percentuale lo pone sopra al capitolo de Il Tempio Maledetto (1984)

Forse non è così male come potresti ricordare, ma sappiamo tutti che non è nemmeno un bellissimo film.

Rispetto a Indiana Jones ed il Tempio Maledetto, che non compare in questa classifica, il Regno del Teschio di Cristallo ha tutta l’arguzia e l’azione tipiche dei film di “Indiana Jones”.

Va detto però che ci sono moltissime cose che vanno ben al di là della possibile comprensione umana in questo film. Anche per un franchise che ha a che fare con artefatti legati al mondo del soprannaturale.

Vogliamo parlare del nostro Indiana che sopravvive a un’esplosione nucleare infilandosi in un frigorifero? Diciamolo, sarebbe qualcosa che ci si aspetterebbe da una saga come quella di Fast & Furious.

Il Regno del Teschio di Cristallo ha però la costanza nel trasmettere la sensazione che si è vissuta con le vecchie avventure. Ed è anche grazie all’impressionante cast che questo film riesce a vincere il terzo posto. Prima fra tutti, la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett. Se riguardate il film, vedrete quanto si sia divertita a vestire i panni della cattiva russa Irina Spalko.

È anche bello rivedere Karen Allen nel ruolo di Marion Ravenwood, l’interesse romantico di Indiana ne i Predatori dell’Arca Perduta (1981). La complicità che ha con Indy, nonostante i molti anni trascorsi dall’avventura raccontata nel primo capitolo, è palpabile. La loro relazione è senza dubbio quella che ha un arco narrativo all’interno del film con un capo ed una coda.

2. l’Ultima Crociata (1989)

Il terzo film della serie è considerato dai fan uno dei migliori capitoli della saga. Con un incasso di oltre 474 milioni di dollari in tutto il mondo, l’Ultima Crociata ha dimostrato nel 1989 che questo personaggio aveva ancora qualcosa di estremamente interessante da raccontare.

Forse è un azzardo, ma ci sentiamo di affermare che l’Ultima Crociata è il film più ambizioso della saga.

Per prima cosa, la ricerca del Sacro Graal, la coppa usata da Gesù nell’Ultima Cena e oggetto primario dell’avventura, rende la trama, avvincente e coinvolgente fin dall’inizio. Gli indizi nascosti e le prove da superare aggiungono suspense e avventura alla storia, mantenendo lo spettatore incollato allo schermo.

La combinazione di avventure adrenaliniche, enigmi intriganti e uno sguardo approfondito sui rapporti umani, in particolare le dinamiche familiari, ha contribuito a posizionare questo film nella seconda posizione della classifica.

Proprio le dinamiche familiari sono quel qualcosa che rendono questo film diverso da tutti gli altri della saga di Indiana Jones. La pellicola racconta allo spettatore una nuova avventura di Indy.

Contemporaneamente, narra origin story e background del protagonista fino a quel momento sconosciuti. L’avventura in giro per il mondo è un contesto ed un pretesto per far riavvicinare un figlio al proprio padre, interpretato dal grandissimo Sean Connery.

Vogliamo parlare poi della complicità attoriale tra Ford e Connery? Hanno reso questo film davvero un capolavoro. Nel film riescono a trasmettere le sensazioni e l’emotività della relazione tra padre e figlio anche solo con un semplice sguardo.

Secondo posto meritatissimo.

1. i Predatori dell’Arca Perduta (1981)

È universalmente considerato il miglior film della saga di Indiana Jones, per molte ragioni.

È il film che ha ridefinito il genere dell’avventura e un nuovo modo di vivere l’esperienza al cinema.

Oltretutto, uno dei motivi principali per cui Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta è così amato, è la perfetta interpretazione di Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones.

Ford è riuscito a incarnare l’equilibrio perfetto tra coraggio, carisma e umanità, rendendo il personaggio incredibilmente affascinante per il pubblico.

Principalmente, il film offre una storia avvincente che combina abilmente azione, avventura e mistero. Moltissime sequenze del film sono diventate iconiche. Come la famosa fuga dalla caverna ad inizio film, con trappole, sfera di pietra gigante alle calcagna e indigeni infuriati.

Come non citare poi la straordinaria colonna sonora composta da John Williams. Il tema musicale iconico e coinvolgente è diventato un elemento distintivo dell’intera saga di Indiana Jones.

Inoltre, per essere stato il primo film, ha incassato oltre 389 milioni di dollari in tutto il mondo, consolidando il suo status di blockbuster di successo.

È un classico intramontabile che continua a ispirare e affascinare il pubblico anche dopo decenni dalla sua uscita.

Abbiamo detto la nostra, ora vogliamo sentire la tua opinione!

Qual è il tuo film preferito della saga? Sei d’accordo con la classifica di Hynerd o avresti scelto diversamente? Hai già recuperato frusta e cappello per vivere l’ultima avventura cinematografica, Indiana Jones e il Quadrante del Destino?

Faccelo sapere con un commento sui nostri social!