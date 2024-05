Interstellar torna al cinema: ecco quando e dove vederlo

A dieci anni di distanza dall'uscita, Interstellar tornerà al cinema in formato Imax . Come riportato da Variety , il film di Christopher Nolan sarà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 27 settembre .

Per l'occasione, Interstellar sarà proiettato in Imax, sia in digitale che in pellicola 70mm . Quest'ultimo è lo stesso formato utilizzato per Oppenheimer, l'ultimo lavoro del registra britannico valsogli l' Oscar al miglior film .

Non esistono tuttavia, in Italia, sale Imax in grado di proiettare le pellicole in 70mm. Proprio come successo per Oppenheimer, gli spettatori saranno chiamati a scegliere tra Imax e pellicola, mentre solo all'estero sarà possibile rivedere Interstellar nel formato tanto caro a Nolan.