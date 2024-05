I peggiori horror degli ultimi 10 anni (Parte 2)

Tutti i film di questa lista hanno in comune cliché riguardo qualcosa di pericoloso , che non dovrebbe essere fatto, ma che ovviamente viene fatto comunque.

In Ouija, un gruppo di amici, utilizzando una tavola Ouija , decidono di comunicare con l'amica Debbie , defunta a causa di un tragico incidente. Inizialmente scettici, i protagonisti si trovano presto coinvolti in una serie di eventi inquietanti e spaventosi che li portano a scoprire segreti oscuri legati alla loro amica defunta e alla storia della tavola stessa.

La pellicola è stata generalmente criticata per la sua trama prevedibile , la mancanza di suspense e la sua dipendenza da cliché del genere horror .

Nonostante The Lazarus Effect abbia un cast d'eccezione con Evan Peters (American Horror Story) e Olivia Wilde (Don't worry darling), questo film non ha sicuramente conquistato gli spettatori a causa della sua trama prevedibile e per la mancanza di momenti spaventosi.