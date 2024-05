Megalopolis: ecco il trailer del film di Francis Ford Coppola

"Il nostro nuovo film, Megalopolis, è il miglior lavoro che abbia mai diretto". Sono queste le parole con cui Francis Ford Coppola ha accompagnato il primo teaser trailer del suo nuovo lavoro: Megalopolis.

Si tratta del progetto più ambizioso del regista. Un film dalla storia travagliata e dai costi elevati, tanto da spingere Coppola ad autofinanziarsi, investendo 120 milioni per portare alla luce il film che ha sempre sognato di realizzare.

E finalmente ci siamo. Dopo la clip rilasciata negli scorsi giorni, Coppola ha condiviso il teaser trailer ufficiale. Un primo sguardo che conferma tutta l'ambiziosità e la spettacolarità della pellicola.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale al festival di Cannes, in concorso per la Palma d'Oro, giovedì 16 maggio.

Megalopolis: trama, cast e data d'uscita

Il teaser di Megalopolis anticipa "la morte di un Impero". Una morte che non avviene in un unico terribile momento di collasso, ma col tempo. Un tempo cui gli abitanti iniziano a non credere più in esso. E di fronte alla morte del passato, bisogna essere in grado di "creare il futuro".

Non viene svelato molto altro dal trailer, a livello di trama, se non le spettacolari ambientazioni che fondono l'Impero Romano ad una New York futuristica. Tuttavia Deadline aveva riportato una prima sinossi della pellicola, dopo che il film era stato proiettato di fronte ai potenziali distributori:

"Un incidente causa la distruzione di una metropoli dalle sembianze di New York e porta visioni contrastanti sul futuro. Da un lato c'è l'ambizioso architetto idealista Cesare (Adam Driver). Dall'altro il suo nemico giurato, il sindaco Frank Cicero (Giancarlo Esposito). Il dibattito diventa se abbracciare il futuro e costruire un'utopia con materiali rinnovabili, oppure la solita strategia di ricostruzione che porterebbe corruzione e intermediazione di potere, a discapito delle classi inferiori. In mezzo alla loro contesa c'è la figlia del sindaco Julia (Nathalie Emmanuel), una giovane donna irrequieta cresciuta attorno al potere e intenzionata a dare un senso alla sua vita".

Il film del regista di Apocalypse Now e Il Padrino ha già trovato dei distributori in Europa, in attesa di scoprire quello americano. In Italia sarà distribuito da Eagle Pictures. Pur non essendoci ancora una data d'uscita ufficiale, sappiamo che Megalopolis uscirà nelle sale cinematografiche in autunno, anche in Imax. In Francia, al momento, l'uscita è fissata per fine settembre.