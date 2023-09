Mare fuori: ecco quando uscirà la quarta stagione su Rai Play

Mare fuori, la serie tv Rai considerata ormai un vero e proprio cult, è pronta per tornare nel 2024 con una nuovissima stagione, la quarta.

Dopo il finale della terza stagione che si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso e che ha portato all’elaborazione di molte fantasiose teorie, finalmente è stata rivelata una finestra temporale per l’uscita delle nuove puntate che riveleranno ai fan l’andamento reale degli eventi.

Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo in Mare fuori 3

Stando a delle recenti informazioni pervenute, i nuovi attesissimi episodi di Mare fuori saranno disponibili dall’inizio di febbraio 2024 su RaiPaly e saranno, com’era già accaduto per la terza stagione, divisi in due blocchi.

Nel mese di febbraio verranno rilasciate le prime sei puntate, seguite da una breve pausa per dare spazio al Festival di Sanremo 2024, per poi proseguire subito dopo il Festival della Canzone italiana con il rilascio dei restanti sei episodi.

Sembrerebbe inoltre che Michele Zetta, il dirigente di Rai Fiction ha accennato ad alcuni piani circa un’iniziativa a tema Mare Fuori durante la kermesse del Festival.

Dopo essere stata resa disponibile interamente sulla piattaforma streaming Rai, la serie, come di consueto, andrà in onda anche in prima serata su Rai 2.

Dal set, dove le riprese della quarta stagione stanno per volgere al termine, arrivano anche delle nuove indiscrezioni che confermerebbero il ritorno di alcuni amati come Ciro Ricci (Giacomo Giorgio), personaggi tramite flashback, in più pare che un personaggio tra Cucciolo (Francesco Panarella), Beppe (Vincenzo Ferrara) e il Comandante Massimo (Carmine Recano) sarà coinvolto in una “inaspettata e travolgente” storia d’amore.