Marvel Snap: Hellfire Gala: che eleganza!

Questa nuova stagione di Marvel Snap sarà all’insegna del famoso Hellfire Gala. Una festa per celebrare la cultura mutante! In arrivo dal 5 dicembre al 2 di gennaio iniziando bene il nuovo anno. Come per ogni mese le carte verranno rilasciate ogni martedì:

E rispettivamente saranno:

Sebastian Shaw acquisibile assieme al pass

acquisibile assieme al pass Blob in uscita il 12 dicembre

in uscita il 12 dicembre Havok in uscita il 19 dicembre

in uscita il 19 dicembre Selene come ultima carta il 26 dicembre

Come sempre in questo principale articolo del pass andremo ad analizzare la carta acquisibile tramite il pass e la prima nuova uscita del mese:

Dettagli della stagione

Il pass come ogni mese avrà un costo fisso di 10.99 euro per la versione premium e di 15.99 euro per la versione premium plus. Per chi non lo sapesse, aggiunge oltre alla carta nuova, i primi dieci livelli già completati del pass per cui si possono già reclamare le ricompense.

Una curiosità: il 12 dicembre doveva uscire una carta diversa: ovvero Firestar. Conosciamo già il potenziale di questo personaggio che però non verrà ancora introdotto, sostituito dal più interessante Blob.

Un’altra chicca viene proprio dal Gala stesso, nato da una trama di fumetti dedicati agli X-Men nata nel 2021! Una saga molto giovane a cui è stata data già parecchia visibilità in quanto molto ben fatta!

Sebastian Shaw

Descrizione: Quando questa carta guadagna permanentemente Potere, guadagna +2 Potere in più. (ovunque sia)

Sebastian Shaw ha un effetto ben delineato: più lo potenzi, più guadagna potere. Non ci sono fronzoli. Questa carta, di conseguenza, non ha moltissime limitazioni, avendo l’effetto della carta stessa (Senza le diciture: “Alla Scoperta” – “Effetto Continuo”) ha anche pochi counter. Carte come Blue Marvel aitano questa carta ad aggiungere un +3 al suo potere diventando una potenziale 4 – 7. Questo è solo un piccolo esempio di come può essere impiegata nella maggior parte dei mazzi.

Considerazioni finali

Ho personalmente dato uno sguardo ai fumetti dove si parla dell’Hellfire Gala e ne sono rimasto molto sorpreso. Ma tornando a questo mese si prevedono delle bellissime carte in inserimento. Tanto la prima quanto tutte le altre, sicuramente non ci annoieremo!

Come sempre dal team di Hynerd è tutto. Per altri aggiornamenti di Marvel Snap, per restare sempre aggiornati su questo splendido gioco seguiteci sul nostro sito Hynerd.it.