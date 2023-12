I migliori cinepanettoni di sempre: che bello essere italiani!

Il Natale si avvicina e quindi la stagione dei cinepanettoni è pronta a partire. Questi film, che possono piacere e non piacere, sono certamente dei prodotti leggeri, che negli anni hanno portato milioni di italiani al cinema. Del resto i cinepanettoni hanno sempre incassato tantissimo al botteghino. Sono però film che dividono, spesso il pubblico non approva questa messa in scena dello stereotipo dell’italiano medio. Ad alcuni non stanno tanto simpatici gli attori al centro di queste opere, che nel novantanove percento dei casi sono al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi. Contestualizzando questi film per quello che vogliono essere: delle pellicole senza pretese, che desiderano dare agli spettatori un’ora di spensieratezza e risate in famiglia; Stileremo una classifica dei migliori cinepanettoni di sempre.

Natale sul Nilo

Boldi e De Sica nel 2002 volano in Egitto. In questo cinepanettone dall’ambientazione esotica, i due attori, vedono al loro fianco i Fichi d’india, Enzo Salvi e Biagio Izzo. Qui, oltre la solita comicità legata allo stereotipo dell’italiano medio, sfruttano l’ambientazione per creare dei momenti esilaranti.

Natale a Rio

De Sica, dopo aver perso per strada il suo compagno di avventure Massimo Boldi, vola verso l’America per atterrare in Brasile. Ad accompagnarlo in questo viaggio Biagio Izzo, Fabio De Luigi e Massimo Ghini. Anche qui come per l’Egitto, la location esotica è funzionale per creare dei momenti divertenti.

Vacanze di Natale

Al primo posto non poteva che esserci il film che ha dato il via al filone dei cinepanettoni: Vacanze di natale (1983). I fratelli Vanzina avevano riscosso un enorme successo per il film Sapore di mare, e per questo, venne loro richiesto di ideare un film simile, ma ambientato in inverno. Così nasce il primo cinepanettone. Una commedia con ambientazione natalizia, che critica la nuova società italiana di ricchi cafoni. De Sica trova da qui in poi i ruoli che lo renderanno sempre più celebre.

I cinepanettoni sono dei bei film?

In Italia quando si parla di cinepanettoni si crea sempre un divario. Ma possono essere definiti dei bei film? La risposta non è una sola. Sicuramente sono dei film che vanno contestualizzati per quello che sono. Va analizzata la critica della società che viene fatta all’interno di essi.

La certezza è che, con il passare del tempo, questi film si siano arricchiti di trash, ogni anno in maggiore misura. E che, con l’evoluzione della nostra società, gli stereotipi che vengono messi in scena, cominciano a starci stretti.

Insomma, possono essere piacevoli da vedere, ma senza prenderli sul serio. Del resto nascono per essere dei film leggeri e divertenti, che possano portare tante persone in sala.