Monster Movie: i leggendari mostri del cinema (Parte 2)

Mentre nella prima parte del nostro approfondimento sul genere del Monster Movie avevamo menzionato i mostri più famosi della storia del cinema, mostri che per un motivo o per un altro facevano parte del nostro pianeta, questa volta vedremo un altro tipo di mostri: gli alieni!

Infatti, non sempre la razza aliena nei film viene ritratta semplicemente come una figura umanoide con un grosso testone verde e enormi occhi neri, ma molti alieni sono dei veri e propri mostri: cominciamo!

Il Blob (Fluido mortale)

Il Blob è un mostro che, purtroppo, non fa molta paura, anche se il suo concept resta interessante: trattasi di una forma gelatinosa rosa-fucsia che divora umani ed altri esseri viventi per crescere in stazza e forza. Diretto da Irvin Yeaworth, vede come protagonista Steve McQueen alle prese con il mostro alieno.

La gelatinosa forma divora uomini è uno dei mostri più famosi della storia del cinema, tanto da essere spesso citato in altre opere, come in uno dei romanzi di Piccoli Brividi. L’essere fuoriesce da una meteora, cominciando ad inglobare molte forme viventi: questo lo rende enorme ed inarrestabile.

Nel Monster Movie Fluido mortale, l’alieno viene sconfitto grazie al congelamento e portato nell’Antartico per essere controllato. Nel sequel del 1972, Beware! The Blob, la creatura viene erroneamente scongelata e portata a Los Angeles da un tecnico di oleodotti, dove semina il panico.

Vediamo un’altra apparizione del Blob nel film Blob-il fluido che uccide, dove questo non è una creatura aliena, ma un esperimento eseguito da umani, finito male.

Gli Xenomorphi (Alien)

Il film Alien ha fatto la storia del cinema, non solo per essere stato uno dei primi film –non dimentichiamoci La cosa– ad aver mischiato il genere fantascientifico a quello horror, ma anche per aver aver inventato uno dei mostri alieni più esteticamente particolari della storia del cinema.

Lo Xenomorfo, infatti, ha una figura slanciata, con una lunga coda, ma è il cranio allungato con doppia “bocca” che rende questo alieno indimenticabile.

Audrey II (La piccola bottega degli orrori)

Il film del 1958, ispirato dal racconto del 1932 Green Thoughts di John Collier, vede uno dei mostri più simpatici -almeno, fino a quando non inizia a divorare tutti- della storia del cinema.

Audry II è una pianta carnivora, che in realtà è un alieno, e ha bisogno di sangue per nutrirsi. Il suo scopo è quello di crescere a dismisura per conquistare il mondo tramite i suoi boccioli. Il film, considerato un successo negli anni ’60, è un cult della storia del cinema.

Pennywise (IT)

Questa non ve la aspettavate, vero? Ebbene si, per i meno esperti del materiale di Stephen King, il fatto che Pennywise sia un’aliena (depone anche delle uova) è un fatto sconosciuto. It infatti era finita sulla terra ai tempi del Big Bang e aveva suscitato terrore, nutrendosi della paure, dall’inizio dei tempi, ogni 27 anni.

Comprendiamo meglio la natura di It nella saga di Libri “La Torre Nera”, dove la creatura viene menzionata come la manifestazione di un essere antico che vive nel Macroverso, in una zona chiamata “I Pozzi Neri”.

Nella sua forma reale It è l’oscurità vivente. Nel romanzo di It, come nei film di Muschietti (2007), è un mutaforma in grado di rappresentare le paure di chi la guarda.