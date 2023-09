Piccoli Brividi: ecco poster ufficiale e data d’uscita della serie tv

Goosebumps, letteralmente “pelle d’oca”, ma conosciuto da noi come Piccoli Brividi, sta per tornare con una serie tv prodotta da Scholastic Entertainment, Sony Pictures Television e la Original Film (che aveva prodotto anche il film del 2015 ed il suo seguito).

La serie è tratta dai celebri libri di Lawrence Stine, scrittore diventato famoso in tutto il mondo grazie alle sue impareggiabili storie che hanno avvicinato ragazzini di tutto il mondo al genere letterale thriller-horror.

I racconti tratti dai libri di Stine hanno preso vita con una serie televisiva di 4 stagioni, dal 1998 all’anno successivo, mentre nel 2015 e 2016 abbiamo visto i primi film in live action con Jack Black nel ruolo di Stine stesso. Ebbene, la serie tv che uscirà venerdì 13 ottobre negli USA racconta di cinque adolescenti che, dopo aver accidentalmente liberato delle forze maligne, dovranno trovare un modo per rimandarle da dove sono venute.

Tra il cast di Piccoli Brividi abbiamo: Justin Long come Nathan Bratt, Ana Yi Puig (Isabella), Miles McKenna (James), Will Price (Jeff), Isa Briones (Margot), Zack Morris (Isaiah), Rachael Harris (Nora) e Rob Huebel (Colin). La serie uscirà in contemporanea su Disney Plus e Hulu e sarà divisa in cinque episodi che debutteranno come parte delle celebrazioni di Halloween, mentre successivamente uscirà un episodio a settimana fino al 17 novembre.