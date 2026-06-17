Spider-Man, Tom Holland ha scelto il suo erede: ecco di chi si tratta

Mentre il press tour di Spider-Man: Brand New Day incanta i fan di tutto il mondo, Tom Holland guarda già al futuro di Spider-Man e ha le idee piuttosto chiare su chi potrebbe raccogliere la sua eredità.

In una recente intervista rilasciata a Esquire, l'attore britannico ha parlato del suo percorso nei panni dell'Uomo Ragno e della possibilità di lasciare il ruolo nei prossimi anni.

L'attore ha spiegato che gli piacerebbe restare coinvolto nei progetti futuri in qualche modo, anche al di fuori del suo ruolo attuale.

In particolare, vorrebbe offrire al prossimo Spider-Man lo stesso supporto che Robert Downey Jr. ha dato a lui durante i suoi primi anni nel Marvel Cinematic Universe.

Tom Holland indica Owen Cooper come suo erede

L'attore ha indicato Owen Cooper come uno dei candidati ideali per sostituirlo. Secondo Tom Holland, il giovane interprete possiede un grande talento ed è attualmente uno dei nomi più promettenti del panorama televisivo e cinematografico.

Tuttavia, ha sottolineato che anche un volto completamente nuovo potrebbe rappresentare una scelta vincente, trasformando Spider-Man in una straordinaria occasione di lancio per una nuova generazione di attori.

Una scena dalla serie tv, Adolescence.

L'interesse di Owen Cooper per il personaggio non è una novità. Già nel marzo 2025, in un'intervista alla rivista i-D, il giovane attore aveva dichiarato apertamente il desiderio di interpretare Spider-Man un giorno.

Cooper ha conquistato la notorietà internazionale grazie alla serie Adolescence, che gli ha permesso di battere numerosi record nel mondo dei premi televisivi.

Tra i suoi successi figurano il primato di più giovane vincitore maschile di un Emmy in una categoria di recitazione e quello di più giovane attore premiato ai Golden Globe nella categoria dedicata agli attori non protagonisti di una serie televisiva. Un risultato ancora più sorprendente considerando che aveva soltanto 14 anni durante le riprese della serie.