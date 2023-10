Star wars: Dark Forces Remaster, nuovo trailer e uscita a brevissimo!

Nella giornata di ieri Nightdive Studios, casa di sviluppo americana famosa per le sue ottime remaster e port migliorati di vecchi giochi, ha scatenato l’entusiasmo dei fan annunciando la data d’uscita di Star Wars: Dark Forces Remaster. Il 24 febbraio 2024 segna quindi il ritorno di un classico tra i videogiochi a tema Star Wars, per tutte le piattaforme. Questa notizia ha sicuramente fatto felici vecchi e nuovi fan della saga di proprietà Disney. Per chi non conoscesse Star Wars: Dark Forces, parliamo di un titolo uscito originariamente nel 1995 per MS-DOS e in seguito per PlayStation. È un FPS che mette i giocatori nei panni di Kyle Katarn, ex agente imperiale diventato ormai mercenario al servizio dell’Alleanza Ribelle.

Il titolo rimarrà fedele al 100% rispetto al gioco originale, la casa di sviluppo ha però promesso di portare un espereinza al passo con i tempi moderni. La remaster supporterà una risoluzione 4K e un frame rate di 120 fps anche su console. Verrano apportati anche miglioramenti alle texture e alle luci oltre all’aggiunta dei trofei

Mark your calendars… Star Wars™: Dark Forces Remaster is set to release on February 28, 2024 for PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, and PC! 💫✨ pic.twitter.com/jjnrlSpz5h October 24, 2023

Chi sono Nigthdive Studios?

Per chi invece non conoscesse Nigthdive Stduios, parliamo di uno sviluppatore e publisher di giochi classici. Una delle pratiche più svolte dal team è quella di ottenere diritti di videogiochi abbandonati e aggionarli in modo da renderli compatibili con le piattaforme moderne, esattamente come fatto con Star Wars: Dark Forces. L’azienda può vantare tra le sue creazione le remaster di tiolti come Quake, Quake II, Doom 64, Turok 1 e Turok 2 oltre a moltissimi altri titoli classici. La casa di sviluppo è stata poi acquisita lo scorso maggio per 10 milioni di dollari da parte di Atari SA.

Le premesse per la Remaster di Star Wars: Dark Forces sono quindi più che rosee, non ci resta quindi che attendere l’arrivo sempre più imminente del titolo. Nell’attesa potrete trovare altre notizie riguardo videogiochi, cinema, serie tv e molto altro su Hynerd.it.