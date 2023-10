Taylor Swift sarà in Deadpool 3? Ecco cosa dice il rumor

Dopo la conferma della presenza, nel nuovo Deadpool, degli X-man, sono arrivati dei rumor sulla possibile presenza di Taylor Swift nel nuovo capitolo firmato Marvel.

Taylor Swift

La cantante americana nell’ultimo anno è stata impegnata in un tour che sarà al centro del film Taylor Swift: The Eras Tour. La star, dagli albori della sua carriera, ha avuto la possibilità di comparire anche in televisione e al cinema. Come ultimo film nel quale possiamo ritrovarla c’è Amsterdam di David O. Russell. In quest’opera interpreta Elizabeth Meekins, personaggio fondamentale per l’inizio della storia, che morito però nei primi minuti del film. Ma la ricordiamo soprattutto in Cats, film flop, nel quale però la cantante ricopre bene il ruolo di attrice.

Il video che ha fatto nascere i rumors

Un video pubblicato sul social X, twitter, dalla giornalista Dianna Russini mostra l’attrice entrare a vedere un match della NFL (campionato di football americano). Questo non avrebbe assolutamente destato sospetti, se non fosse che, la cantante, era in compagnia di Ryan Reynolds, Blake Lively, Hugh Jackman e Shawn Levy (che firmerà la regia di Deadpool 3).