The Callisto Protocol: Final Transmission in anticipo su PlayStation

The Callisto Protocol è stata una terrificante boccata d’aria fresca che ha reso il gioco un degno successore di Dead Space.

Il gioco offre agli utenti un action survival in terza persona che segue le orme dell’iconico franchise di Visceral Games. Nel titolo si esplora la prigione di Black Iron situata su una luna di Giove, vestendo i panni di Jacob, un nuovo detenuto della struttura.

Al suo arrivo, Jacob scopre che l’intero complesso è stato invaso dai Biofagi, alieni che mutano gli esseri umani in creature deformi e orripilanti.

Il titolo di Striking Distance ha già ricevuto diversi contenuti aggiuntivi, come il New Game + e il Contagion Bundle a marzo e il Riot Bundle di recente.

Il primo bundle ha aggiunto una modalità in cui i giocatori devono sopravvivere con scarse risorse e permadeath, mentre il secondo ha lanciato Jacob in arene ricche di Biofagi in cui deve accumulare punti per migliorare il suo arsenale.

Tutte le espansioni sono state davvero apprezzate dai fan che ora aspettano con trepidazione l’ultima ciliegina sulla torta, Final Transmission.

Prepare for Final Transmission, the heart-pounding final chapter of The Callisto Protocol.



Play 48 hours early on June 27, exclusively on PlayStation, followed by a wider release on June 29 for all other platforms. pic.twitter.com/m6aBxqMGto