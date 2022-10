Dead space remake: pubblicato un nuovo trailer

Dead Space è un horror sparatutto di sopravvivenza rilasciato per la prima volta nel lontano 2008 da Motive Studio e pubblicato da Electronic Arts. Il titolo è ambientato nell’anno 2500, il giocatore si vedrà nei panni dell’ingegnere minerario Isaac Clarke, che lavora per la Concordance Extraction Corporation (C.E.C.), una compagnia che manda astronavi minerarie nella galassia, fin quando un giorno rimane intrappolato all’interno della nave denominata USG Ishimura. L’ingegnere sarà quindi obbligato a tentare la fuga riparando l’astronave USG Kellion, che viene successivamente invasa dai necromorfi: creature aliene definite come una delle minacce principali nella saga di Dead Space.

Nel trailer del nuovo remake, rilasciato da Motive Studio, ritorneremo nei panni di Isaac assieme alla sua ormai iconica Lama al Plasma, arma che utilizzerà per sbarazzarsi dei necromorfi. Questo remake offre un’esperienza di gioco più profonda e coinvolgente grazie a un alto realismo visivo, un audio atmosferico puntato sulla suspense e nuovi miglioramenti al gameplay, restando comunque fedele al titolo originale.

Dead Space verrà rilasciato il 27 gennaio 2023 su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5, ma è già disponibile per il pre-order sia in edizione Standard che Deluxe, che include cinque nuovi oggetti estetici esclusivi: tre tute uniche e due texture delle tute.