The Callisto Protocol: nuovo trailer del successore spirituale di Dead Space

Il nuovo The Callisto Protocol, ultima fatica di Glen Schofield ed il suo studio, si mostra ai fan in un nuovo ed inquietante trailer di gioco.

Nato originariamente come titolo di sfondo alla saga di PUBG, lo studio di Striking Distance ha dichiarato di voler tagliare tutti i legami col sopracitato gioco, donando a The Callisto Protocol una veste ed un’identità del tutto nuova. Il gioco si presenta fin da subito come un action-horror adventure dalle sfumature splatter e grottesche. Immonde creature inseguiranno infatti il protagonista ingaggiando combattimenti corpo a corpo.

I fan del genere horror sono già pronti a tuffarsi in questa oscura avventura, sicuri di non imbattersi in semplici e parodistici jumpscare fini a sé stessi, tanto che è stato definito il possibile successore spirituale di Dead Space. Lo stesso sviluppatore Schofield dichiara:

La componente horror del titolo pare essere posta su solide basi. L’atmosfera è stata studiata per catapultare il giocatore in un clima di tensione costante, capace di stimolare i suoi sensi con ambientazioni grottesche e sottofondi inquietanti realizzati in audio 3D. Il tutto sarà reso ancora più immersivo grazie alla possibilità di avvalersi del feedback aptico del Dual Sense di PlayStation 5.

Il team diretto da Glen Schofield salirà sul palco dell’evento digitale Summer Game Fest del 9 giugno per mostrare la prima demo del gameplay. The Callisto Protocol arriverà il prossimo 2 dicembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.