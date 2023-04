Dopo aver visto i 10 titoli assolutamente da provare su Xbox Game Pass, ecco quelli da non perdere su Playstation Extra secondo la redazione di Hynerd.

Tutti i giochi elencati sono utilizzabili per chi sottoscrive ogni mese l’abbonamento Playstation Extra, dal costo di 13,99€. La sottoscrizione, oltre al vantaggio di un ricco catalogo di giochi, permette l’opzione multigiocatore online e un maggiore elenco di videogiochi rispetto all’abbonamento Essential.

I 10 titoli di Playstation Plus Extra

Stray

Stray è un gioco di avventura felina in terza persona ambientato in una cybercittà degradata, tra dettagliati vicoli illuminati al neon e squallidi scenari avvolti nell’oscurità. Nei panni di un gatto, il protagoniosta si aggirerà in aree diversificate, difendendosi da minacce impreviste mentre risolve i misteri di questo luogo poco accogliente, abitato da bizzarri androidi e pericolose creature.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Uno dei giochi più iconici fatti da Bethesda e vincitore di oltre 200 premi GOTY. Skyrim reinventa e rivoluziona l’epica fantasy a mondo aperto, dando vita a un mondo virtuale che puoi esplorare a piacimento. Insomma, uno dei più grandi open world mai creati non poteva di certo mancare su Playstation Extra.

Deathloop

Uno sparatutto in soggettiva next-gen di Arkane Lyon, il pluripremiato studio che ha creato Dishonored. In DEATHLOOP due assassini rivali sono intrappolati in un misterioso loop temporale sull’isola di Blackreef, condannati a vivere lo stesso giorno in eterno.

Demon’s Souls

Ricreato completamente a partire da zero e perfezionato sapientemente, questo remake presenta il mondo spaventoso di un’oscura e nebbiosa terra fantasy a una nuova generazione di gamers. Chi ha già affrontato in passato le sue peripezie, può sfidare ancora una volta l’oscurità con una grafica di qualità eccezionale e prestazioni incredibili. Potrete trovare Demon’s Souls all’interno del Playstation Extra.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition

Oddworld: Soulstorm combina il gameplay di un intenso platform d’azione e avventura con la storia bizzarra di una società sull’orlo della rivoluzione. Bisognerà aiutare Abe e i suoi seguaci per guidare questa rivoluzione e salvare tutto il popolo. In ogni istante ci si trova a scegliere se usare la forza bruta contro gli oppressori oppure eseguire delle manovre furtive per evitare di essere scoperti.

Hollow Knight: Voidheart Edition

Hollow Knight è un’avventura dinamica in grafica 2D di tipo Metroidvania, ambientata nell’immaginario e antico reame di Nidosacro. Il giocatore per navigare nel mondo di gioco controlla un essere senza nome, insettoide e muto chiamato solo “il Cavaliere”. Quest’ultimo ha con sé un Aculeo, ovvero una spada con la lama di forma pseudo-conica che può essere usata sia per combattere sia per interagire con l’ambiente.

UNCHARTED: Raccolta L’eredità dei ladri

UNCHARTED: Raccolta-L’eredità dei ladri include le vicende sia di UNCHARTED 4: Fine di un Ladro che di UNCHARTED: L’Eredità Perduta, rimasterizzate per PlayStation5. Rivivremo le avventure in solitaria di Nathan Drake e Chloe Frazer, impegnati ad affrontare il loro passato e a forgiare il proprio destino.

Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts narra le avventure di Sora, esperto nell’arte del Keyblade, e del suo viaggio in compagnia di Paperino e Pippo per fermare l’invasione degli Heartless. Nella sua missione l’eroico trio si unirà ad amati personaggi Disney e Pixar e vivrà avventure indimenticabili. Un gioco di ruolo hack and slash unico nel suo genere.

Ace Combat 7: Skies Unknown e Tekken 7

Non mancano su Playstation Extra titoli leggendari!

Nel primo, Ace Combat 7, il giocatore si mette al comando di alcuni dei più formidabili caccia del mondo e sfreccia fra le nuvole eseguendo acrobazie aeree mozzafiato e ingaggiando i nemici in tesissimi scontri tattici fra i cieli. Mentre Tekken ormai viene considerato il picchiaduro per eccellenza e nel 7 capitolo trova anche una trama molto interessante.

Questi sono solo alcuni degli innumerevoli titoli presenti. Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle uscite più importanti del panorama videoludico potrete seguirci sulle nostre pagine.

