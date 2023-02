Batman al cinema: facciamo chiarezza sul nuovo dcu

Oltre al grande entusiasmo dei fan DC, non si può nascondere che gli annunci dei nuovi progetti dei DC Studios abbiano generato una certa confusione riguardo la continuity del DCU, in particolare per alcuni personaggi, Batman in primis.

Se da un lato James Gunn ha aperto ai possibili ritorni di Zachary Levi (Shazam), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman) ed Ezra Miller (Flash); dall’altra parte ha chiuso definitivamente la porta al Superman di Henry Cavill e al Batman di Ben Affleck.

Per quanto concerne il Cavaliere Oscuro interpretato da Affleck, questo farà la sua ultima apparizione in The Flash, il vero e proprio punto di svolta dell’intero DCU, chiamato ad operare un reboot parziale dell’universo cinematografico di casa Warner. Oltre ad Affleck, che è nel frattempo in trattative per dirigere un prodotto DC, in The Flash vedremo però anche un altro Bruce Wayne, quello di Michael Keaton: sarà dunque lui il nuovo Batman?

Se fino a qualche mese fa la risposta a questa domanda sembrava scontata, considerando che Keaton aveva già girato delle sequenze sia per Aquaman and the Lost Kingdom (così come Affleck, ma entrambi dovrebbero essere tagliati dal montaggio finale) che Batgirl, l’arrivo di Gunn e Safran ai vertici dei DC Studios ha cambiato le carte in tavola. Con ogni probabilità Keaton riprenderà il ruolo del vigilante più famoso dei fumetti solo ed esclusivamente in The Flash, tanto che secondo alcuni rumor il suo personaggio potrebbe essere tagliato dalle scene finali della pellicola con protagonista Flash.

Keaton avrebbe così un ruolo da comprimario nel film, ma potrebbe essere poi spazzato via dalla timeline principale, che sarà indubbiamente stravolta in seguito agli eventi del Flashpoint, proprio come nei fumetti. La stessa sorte potrebbe toccare anche ad altri personaggi, tra cui la Supergirl di Sasha Calle, che in tal caso non interpreterebbe la supereroina in Supergirl: Woman of Tomorrow.

Possiamo dunque affermare con scarsa probabilità di essere smentiti che il Batman del DCU non sarà né Keaton né tantomeno Robert Pattinson, la cui versione del personaggio resterà slegata dagli altri prodotti DC non ideati da Matt Reeves. Come sottolineato anche da Gunn, il Batman del DCU sarà interpretato da un nuovo attore e vedrà la sua introduzione in The Brave and The Bold, al fianco del Robin di Damian Wayne e di altri membri della Bat-famiglia.

In poche parole, The Flash sarà davvero il punto di partenza del nuovo universo DC, almeno per quanto concerne Bruce Wayne. Nel giro dei prossimi 3\4 anni vedremo almeno quattro differenti versioni di Bruce Wayne: Ben Affleck e Michael Keaton in The Flash, Robert Pattinson in The Batman: Part II ed il nuovo Batman del DCU in The Brave and The Bold.

Di certo non si tratta di una situazione facile da gestire per Gunn, a causa di tutta la confusione che questa potrebbe generare nel pubblico generalista. Vi è la necessità che la presenza di Keaton in The Flash sia autoconclusiva e ben spiegata, nonostante ciò richiederebbe ovviamente una revisione della sceneggiatura originale, che prevedeva la permanenza del personaggio nella timeline principale del DCU.