The Last of Us 2: Florence Pugh sarà Abby? Lo scenario

Secondo i rumors, il ruolo di Abby in The Last of Us 2 sarebbe stato offerto a Florence Pugh, ma l’attrice avrà accettato?

The Last of Us 2 è scritta e non si aspetta altro che girarla, una volta terminati gli scioperi di attori e sceneggiatori che hanno invaso gli USA ed Hollywood. Chi conosce già il videogioco sa che Abby avrà un ruolo fondamentale nella seconda stagione della serie HBO Max. Per questo, c’è molta attesa nel capire chi andrà a ricoprire quel ruolo in The Last of Us 2.

In questo ore sta circolando un rumor abbastanza clamoroso, che se verificato farebbe salire ancora di più l’hype del pubblico per la seconda stagione: Florence Pugh nei panni di Abby. Difatti, secondo quanto riportato dal famoso insider My time to shine hello sulla sua pagina ufficiale di X, HBO avrebbe offerto il ruolo di Abby in The Last of Us 2 a Florence Pugh. L’offerta dovrebbe risalire al pre-sciopero, in concomitanza con la dichiarazione di Craig Mazin che annunciava di aver già scelto l’attrice per il ruolo di Abby.

Le tempistiche quindi ci sarebbero, ma Florence Pugh avrà accettato? L’insider non si sbilancia e dichiara che parte delle sue fonti puntano verso Pugh, mentre altre puntano in direzione Shannon Berry. Per scoprire chi delle due interpreterà Abby in The Last of Us 2 non ci resta che attendere notizie ufficiali.