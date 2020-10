TOP 5 giochi horror da provare in compagnia

In prossimità della notte di Halloween è necessario trovare i compagni giusti con cui sfidare le proprie paure. Giocare ad un titolo horror in compagnia può essere molto più divertente che affrontarlo da soli, spaventandosi insieme. Ecco quindi una lista dei 5 migliori giochi horror co-op in cui morire di paura e divertirsi con gli amici.

Questi 5 titoli sono unici sotto diversi aspetti: gameplay, componente narrativa ma soprattutto per il modo con cui mettono i giocatori di fronte alle proprie paure. Ad approcci più lenti e ricchi di suspense si sostituiscono sessioni di gioco aggressive e cariche di adrenalina, lo scopo è sempre lo stesso: sopravvivere.

I 5 migliori videogiochi horror in co-op

The Forest

Appartenente al genere survival horror, The Forest racconta la storia di un uomo che, a seguito di un incidente aereo, precipita in una foresta. Al suo risveglio vede una strana figura antropomorfa rapire suo figlio, seduto accanto a lui fino a pochi istanti prima.

Trailer di The Forest

Il gioco può essere affrontato in singolo o in cooperativa (fino a 4 giocatori). Man mano che ci si addentra nella foresta, mentre i giorni passano, il piccolo Timmy è sempre più difficile da trovare. Sarà quindi necessario esplorare la foresta e le grotte distribuite nell’area di gioco, raccogliere oggetti e strumenti utili alla costruzione di una base, affrontare gli indigeni che abitano la foresta e tanto altro.

Inoltre, offrendo un approccio al gameplay e alla narrazione di tipo adventure/open world, sarà compito del giocatore esplorare il territorio il più possibile, cercando Timmy e sopravvivendo. Una volta completata la storia, sarà possibile sbloccare la modalità creativa in cui i giocatori possono mettersi alla prova creando campi base e costruzioni fuori dal comune.

Esempio di costruzione in The Forest

Durante la cerimonia dei The Game Awards 2019 è stato annunciato e presentato il trailer del sequel di The Forest, denominato Sons of the Forest. Purtroppo, oltre al video promozionale non sono state rilasciate altre informazioni circa la data di uscita.

Trailer di annuncio di Sons of the Forest

Dead by Daylight

Per descriverlo in parole povere, Dead by Daylight è una lotta all’ultimo sangue tra dei serial killer e le loro prede, all’interno di una sessione di gioco multiplayer asimmetrica (4 contro 1). Per sopravvivere, i quattro giocatori umani dovranno lavorare insieme per fuggire dall’area di gioco, governata e supervisionata dal killer di turno.

Trailer di Dead by Daylight

Per scappare, i sopravvissuti devono collaborare, attivando determinati generatori di energia per sfuggire dalle grinfie (letteralmente) del serial killer. La fuga non è un obiettivo raggiungibile da soli, quindi ci vorrà un coeso lavoro di squadra per superare in astuzia le forze soprannaturali e i “poteri” del nemico comune.

Dead by Daylight presenta personaggi appartenenti all’immaginario popolare horror, come Ghostface, Michael Myers e Freddy Krueger, che si uniscono a un cast di orrori originali che faranno sicuramente battere forte il cuore. Grazie alle dinamiche di gioco che lo caratterizzano, ricorda molto Friday The 13th, ma il gameplay è meno goffo e presenta un sistema di progressione migliore.

Dying Light

All’interno di una zona di quarantena istituita a seguito di un epidemia di zombie, il gioco, affrontabile da solo o insieme ad altri tre giocatori, si presenta come appartenete al genere adventure/open world con un pizzico di sopravvivenza. Sviluppato dagli stessi creatori di Dead Island, il gioco presenta un gameplay pressoché identico.

Trailer di Dying Light

Come si può notare sin dai primi minuti del trailer, la rilevante differenza rispetto ai suoi predecessori, è determinata da una maggiore dinamicità dei movimenti grazie alla meccanica (ben integrata) del parkour. I giocatori possono scegliere se portare avanti la quest principale, aiutare i vari sopravvissuti sparsi nel territorio di gioco o sfidarsi a vicenda in corse acrobatiche.

All’interno del gioco si alternano giorno e notte ed è durante quest’ultima che i giocatori sono esposti a più rischi. Di fatto, durante la notte, le creature sono molto più veloci e pericolose, quindi è meglio restare nelle zone sicure fino all’alba. Se si decide di aiutare i sopravvissuti, è necessario essere veloci e vigili durante la ricerca dei rifornimenti.

Killing Floor 2

Tutti quelli che hanno un minimo di familiarità con le varie modalità zombie di Call of Duty, si troveranno molto bene all’interno di Killing Floor 2. Infatti, si presenta come sparatutto in prima persona, in cui 6 giocatori possono collaborare e sopravvivere a numerose ondate di mostri definiti “zed” (un misto fra zombie, ghoul e mutanti) a suon di proiettili.

Trailer di Killing Floor 2

È un ottimo gioco se prevedete di passare una serata in compagnia di tante persone. Non sono presenti atmosfere eccessivamente cupe o spaventose, ma anzi il gioco stesso stimola l’adrenalina e la concentrazione in un contesto estremamente splatter.

Ogni sessione di gioco si conclude con una boss fight, i giocatori, superano le partite ottengono punti esperienza utili ad acquistare nuove armi, potenziamenti e abilità; infatti, il gioco punta sulla sua rigiocabilità potenzialmente infinita.

Left 4 Dead 2

Infine, non può mancare un classico del genere: Left 4 Dead 2. Tra i giochi horror più famosi e di successo non differisce troppo da Killing Floor 2, anticipandolo in tutti gli aspetti: il gioco mette 4 giocatori contro un’orda di non morti. Questi percorrono mappe di gioco differenti affrontando ondate di nemici comuni e speciali come Licker, Spitter o Hunter, che possono rendere l’esperienza un vero incubo.

Trailer di Left 4 Dead 2

È letteralmente una corsa ai ripari. Infatti, mentre si attraversano innumerevoli ondate di zombie insieme, l’obiettivo è quello di raggiungere dei rifugi, luoghi ricchi di rifornimenti e munizioni. Non c’è modo di lavorare da soli, mentre le creature attaccano senza pietà, costringendovi a coprirvi l’un l’altro, in ogni momento.

Left 4 Dead 2 è stato definito da molti giocatori come una delle migliori esperienze di legame che si possano avere in un videogioco. Tutti questi titoli sono capaci di fare lo stesso, secondo modalità differenti, con lo scopo comune di far divertire con la paura.

