Venezia 83: ecco la giuria internazionale presidiata da Maggie Gyllenhaal

L'estate è appena cominciata e tra pochi mesi saremo immersi in quel del Lido di Venezia per l'83esima Mostra del Cinema di Venezia che è ormai all'orizzonte.

Con un post sui canali ufficiali sono appena stati annunciati i membri della giuria della Biennale Cinema 2026, che assegneranno i premi alla Cerimonia di Premiazione.

La giuria guidata da Maggie Gyllenhaal a Venezia 83

Dopo la notizia dello scorso aprile sul Presidente di Giuria che quest'anno sarà la regista Maggie Gyllenhaal, abbiamo i nomi dei giurati di Venezia 83: la regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, il paroliere italiano Francesco Casetti, l'artista britannico Daniel Blumberg, lo sceneggiatore francese Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat dall'Afganishtan e Johnnie To da Hong Kong.

Lo schema, come ogni anno, è lo stesso: in riferimento anche ai vincitori dell'anno precedente è stato eletto un rappresentante per circa ogni nazionalità cinematografica che passerà dalla Mostra.

A dirigere la Mostra anche quest'anno è Alberto Barbera, mentre il Presidente della Biennale è Pietrangelo Buttafuoco.