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Venezia 83: ecco la giuria internazionale presidiata da Maggie Gyllenhaal

Ecco i nomi che comporranno la giuria internazionale di Venezia 83, presidiati dalla poliedrica Maggie Gyllenhaal.

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Cate Blanchett on the red carpet at the 81st Venice Film Festival. Photo by Mattia Loiacono. Copyright Mattia Loiacono, Hynerd.it.
Cate Blanchett on the red carpet at the 81st Venice Film Festival. Photo by Mattia Loiacono. Copyright Mattia Loiacono, Hynerd.it.

L'estate è appena cominciata e tra pochi mesi saremo immersi in quel del Lido di Venezia per l'83esima Mostra del Cinema di Venezia che è ormai all'orizzonte.

Con un post sui canali ufficiali sono appena stati annunciati i membri della giuria della Biennale Cinema 2026, che assegneranno i premi alla Cerimonia di Premiazione.

La giuria guidata da Maggie Gyllenhaal a Venezia 83

Dopo la notizia dello scorso aprile sul Presidente di Giuria che quest'anno sarà la regista Maggie Gyllenhaal, abbiamo i nomi dei giurati di Venezia 83: la regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, il paroliere italiano Francesco Casetti, l'artista britannico Daniel Blumberg, lo sceneggiatore francese Xavier GiannoliShahrbanoo Sadat dall'Afganishtan e Johnnie To da Hong Kong.

Lo schema, come ogni anno, è lo stesso: in riferimento anche ai vincitori dell'anno precedente è stato eletto un rappresentante per circa ogni nazionalità cinematografica che passerà dalla Mostra.

Alberto Barbera on the red carpet at the 81st Venice Film Festival. Photo by Mattia Loiacono. Copyright Mattia Loiacono, Hynerd.it.

A dirigere la Mostra anche quest'anno è Alberto Barbera, mentre il Presidente della Biennale è Pietrangelo Buttafuoco.

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