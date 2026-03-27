The Studio 2, Alberto Barbera (e Venezia) saranno nei nuovi episodi della serie Apple TV

Seth Rogen era stato avvistato a girovagare e divertirsi a Venezia82 lo scorso anno, e infatti a distanza di qualche mese, sono in corso proprio in questo periodo le riprese della seconda stagione dell'acclamata e pluripremiata serie tv The Studio.

La produzione è arrivata qualche giorno fa nella splendida cornice del Lido di Venezia, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con il cast della prima stagione e alcune star aggiuntive come Michael Keaton e Julia Garner.

Dopo la puntata dei Golden Globes, quale miglior scenario se non la Mostra per una serie metacinematografica della portata di The Studio? Non era prevedibile, ma come anticipato dal titolo, il direttore della Mostra avrà ufficialmente una parte all'interno delle scene della Serie di Apple TV.

Alberto Barbera in The Studio 2

Quello che sta accadendo al Lido sembra surreale, ma Venezia83 è già in corso attraverso un set costruito su misura per le riprese delle nuove puntate, come se tutto fosse reale.

Ebbene, l'attuale direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, recentemente confermato per un altro biennio, farà una comparsa all'interno dello show, probabilmente interpretando se stesso.

The Studio - Sfondo

Una mossa astuta che non era scontata, ma che regalerà momenti di divertimento come solo The Studio sa fare, oltre a permetterci di vedere e vivere l'atmosfera tipica della Mostra di Venezia.