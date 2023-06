Wish: le prime immagini anticipano un nuovo classico Disney?

Jennifer Lee ha presentato a Roma le prime immagini di Wish, il film d’animazione Disney in uscita il prossimo Natale.

La magia Disney compie 100 anni. Un secolo di sogni che hanno accompagnato intere generazioni. Quale modo migliore di omaggiare il retaggio Disney, allora, se non attraverso un film d’animazione che celebra il passato e parla proprio dei sogni, o per meglio dire dei desideri?

Wish è il classico Disney del centenario, in arrivo nelle sale italiane il prossimo Natale. Abbiamo visto le prime immagini alla presenza di Jennifer Lee, direttrice creative dei Walt Disney Animation Studios e sceneggiatrice di Wish, e non possiamo che essere fiduciosi in vista dell’uscita del 21 dicembre 2023.

Wish: una storia di desideri

La presentazione di Jennifer Lee si apre con un filmato incentrato su quella Stella dei Desideri che tanti dei personaggi dei classici Disney hanno invocato. Ed è proprio su questa che Wish si focalizza, un’entità non più passiva, ma che è il fulcro dell’intera narrazione e della storia di Asha.

Asha (Ariana DeBose la doppiatrice in lingua originale) è la protagonista del film, ambientato nel Regno di Rosas, la “terra dei desideri”. Il sovrano di Rosas, Magnifico (Chris Pine), è infatti un mago in grado di custodire i desideri del suo popolo. Ogni abitante può decidere di liberarsi dal suo desiderio, nell’attesa che un giorno Magnifico decida forse di realizzarlo. In tal modo, Magnifico li libera da quei sogni che difficilmente gli abitanti riusciranno a realizzare, a causa delle difficoltà della vita.

Abbiamo visto, in primo luogo, una delle sequenze iniziali del film, seppur ancora nelle prime fasi della produzione e dunque lontane dal risultato finale. Nel footage mostrato da Jennifer Lee, viene presentato il punto di svolta dell’intera pellicola. Asha ha un colloquio con Magnifico per il ruolo più importante dell’intero regno, quello di apprendista del re.

Magnifico, in questa fase, si presenta come un personaggio amichevole e perfettamente allineato con Asha. Quando il re le mostra i sogni di tutta la popolazione, entrambi comprendono, infatti, di star contemplando qualcosa di straordinario. Asha realizza che i sogni non sono solo idee, ma sono parte di una persona.

“Non c’è potere più grande nell’universo di qualcuno con un vero desiderio nel cuore”. Una verità che sia Asha che Magnifico, due persone che nella vita hanno conosciuto grandi sofferenze, si ritrovano a condividere. Tuttavia, come la Lee ha sottolineato, ognuno compie delle scelte che pian piano portano a discostarsi da determinati ideali per fare ciò che si ritiene giusto.

Il punto di svolta del film si presenta nel momento in cui Asha chiede a Magnifico di realizzare il desiderio di suo nonno, in attesa ormai da anni ed anni. Il sovrano si rifiuta però, perché considera troppo pericoloso il desiderio di “creare qualcosa che ispiri le nuove generazioni”.

In seguito abbiamo visto due sequenze musicali, una che coinvolge anche degli animali (tra cui l’adorabile Valentino), ma soprattutto quella che dà il via all’intera vicenda. Una scena magnifica, grazie in particolare ad una delle canzoni della giovane Julia Michaels, che ha curato tutte le canzoni originali della soundtrack del film. A livello musicale (ma non solo), Wish si prospetta tra i migliori classici Disney degli ultimi anni.

Omaggiare il passato con uno sguardo al futuro

Wish vuole essere una celebrazione del retaggio dei Disney Studios, anche dal punto di vista visivo. Vengono messe insieme l’animazione tradizionale con la CGI, e sono forti le reminiscenze con il passato di casa Disney. Dal confronto tra le immagini di Biancaneve e quelle di Wish si sente la forte influenza del passato, con uno sguardo al futuro.

Un omaggio “gioioso”, che ambisce a divertire senza prendersi fin troppo sul serio. “Nel mondo è successo così tanto negli ultimi anni che vogliamo andare al cinema per ricordarci che va bene sognare. C’è fallimento nel successo. La cosa migliore che possiamo fare è imparare dagli errori e crescere”, ha dichiarato Jennifer Lee.

La regista di Frozen ha poi spiegato, in modo commovente, di come i film Disney l’abbiano aiutata nel corso della sua vita e spera che Wish possa essere altrettanto di ispirazione per molti. “Il mio sogno si è realizzato, volevo essere un’animatrice dall’infanzia. Ero una bambina con molti problemi, sono stata vittima di bullismo e i film Disney mi hanno aiutata. Disney era lì a dirmi di continuare a sognare”.

Un invito a sognare, perché in fondo anche “Asha esiste perché Walt Disney aveva un sogno e ci ha creduto”. E noi siamo pronti a farlo il prossimo Natale in tutte le sale cinematografiche.