Xbox Games Showcase: l’evento dovrebbe tenersi il 9 giugno

Sta arrivando l’ Xbox Games Showcase, e con esso tantissime novità a tema Microsoft. Stando alle ultime indiscrezioni di The Verge, l’evento targato Xbox dovrebbe tenersi domenica 9 giugno. L’orario dello showcase non è ancora stato definito, ma possiamo aspettarci che si tenga in tarda serata, intorno alle 22:00, similmente a quanto accaduto con le edizioni precedenti.

Sul profilo X (Twitter) di Tom Waren possiamo infatti leggere quanto da lui dichiarato: “Al momento Microsoft sta organizzando il suo grande showcase estivo. Stando a quanto riferitomi, questo dovrebbe tenersi domenica 9 giugno, e durante l’evento verrà annunciato un nuovo Gears of War. Inoltre, durante lo showcase verranno rivelate le date d’uscita di Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, Indiana Jones e l’antico cerchio, più un nuovo Call of Duty in uscita quest’anno”.

Sono state molteplici le indiscrezioni riguardanti Gears of War ed il suo possibile annuncio nel corso dell’estate. Sarebbe quindi arrivato il momento per un sequel della saga Gears? A circa cinque anni dal lancio di Gears 5, milioni di giocatori in tutto il mondo non aspettano altro.

Quali altri giochi vedremo durante l’Xbox Game Showcase

Non possiamo aspettarci una lista scandita e minuziosa della line-up dell’evento, ma i fan dell’ecosistema Microsoft si sono già lanciati in congetture a riguardo. Tra i titoli che potrebbero finire sotto i riflettori durante il prossimo Xbox Game Showcase ci si aspetta:

Ara: History Untold (in uscita nella seconda metà del 2024)

Towerborne

S.T.A.L.K.E.R. 2

Flintlock: Siege of Dawn

Visions of Mana

Hollow Knight: Silksong (a grande richiesta dei videogiocatori di tutto il mondo)

Sembrerebbe profilarsi un evento ricco di contenuti, insomma! E voi cosa vi aspettate da questa edizione dell’Xbox Game Showcase? Seguirete l’evento?

Per non perdervi nessuna novità sull’universo Xbox e del mondo videoludico in generale, vi basterà rimanere sintonizzati sui canali di Hynerd!