Ecco il futuro di Xbox!

Il colosso di Redmond ha rilasciato una puntata speciale del suo podcast ufficiale Xbox in cui ha parlato dei piani futuri. Sono intervenuti personaggi di spicco dell’azienda. Phil Spencer, amministratore delegato di Microsoft, Sarah Bond, presidente di Xbox, e Matt Booty, ex capo di Xbox Game Studios ora promosso a presidente dei contenuti e degli studi di casa Microsoft.

Per settimane sono girate indiscrezioni inerenti a cambiamenti radicali riguardo al business model di Xbox. E soprattutto al rendere disponibile molte esclusive ad altre piattaforme. Con l’aggiunta della fine dell’hardware Xbox.

Ma il podcast ha detto tutt’altro.

Le novità di Xbox

Esclusive

smentite le indiscrezioni delle scorse settimane sulle esclusive rese disponibili per PS5 e Switch. Phil Spencer dice che si tratta di quattro titoli che sono in circolazione già da un po’; due di questi saranno giochi in cui la community ha un ruolo fondamentale, mentre gli altri giochi sono un po’ più piccoli e che di fatto non erano pensati come esclusive vere e proprie. In più conferma che rimarranno esclusive assolute di Xbox Starfield e Indiana Jones.

Blizzard su Xbox Game Pass

Annunciato che il primo gioco targato Activision Blizzard disponibile su Xbox Game Pass sarà Diablo IV. Questo sarà a disposizione degli abbonati dal 28 marzo 2024.

Console future

Pochi dettagli concreti, ma Microsoft ha confermato che una Xbox di prossima generazione è già in lavorazione. E Sarah Bond ha detto che potrebbero essere annunciate novità già a fine anno 2024. Spencer si sbottona un pochino di più, e allude al possibile arrivo di una console portatile stile Steam Deck.

Lanci di nuovi titoli

Microsoft continuerà a investire su funzionalità che mettono il giocatore in primo piano – cross save, cross play, retro compatibilità, tutti i giochi first party al day one nel Game Pass e pianifica almeno dieci grossi lanci di titoli first party per il 2024.

Insomma con questo podcast gli appassionati della console hanno ricevuto delle sicurezze per il futuro. Microsoft prosegue cosi il suo obbiettivo a diventare leader a livello gaming. Non resta che aspettare lo showcase di giugno per altre novità.

