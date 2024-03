Xbox Partner Preview 2024: tutti gli annunci dell’evento

Si è concluso da poco l’Xbox Partner Preview 2024, evento attraverso il quale Microsoft apre la nuova stagione 2024 all’insegna del gaming. L’evento, durato all’incirca 30 minuti, ha offerto una visione macroscopica sull’ecosistema Microsoft, presentando titoli in uscita per Xbox e PC.

In questo articolo ci occuperemo di riassumere i contenuti dell’evento (che potrete trovare in versione integrale qui sotto), esaminando ciascuno dei titoli presentati e soffermandoci su ciascuno di essi.

Unknown 9: Awakening

Questo titolo rappresenta l’ultima grande fatica i Bandai Namco. Dopo un iniziale annuncio avvenuto nel 2020, che lo aveva presentato come progetto cross-media, Unknown 9: Awakening torna a far parlare di sé.

Al suo interno vestiremo i panni di Haroona, una fiera protagonista (interpretata da Anya Chalotra, la Yennefer di The Witcher su Netflix) in grado di viaggiare in una dimensione alternativa grazie ai suoi poteri soprannaturali. Sempre grazie a questi poter, Haroona sarà in grado di farsi scudo e manipolare oggetti, persona e armi da qualsiasi distanza.

Unknown 9: Awakening uscirà nel corso dell’estate su Xbox Series X/S e Xbox One.

Sleight of Hand

Troviamo poi una seconda protagonista dai poteri soprannaturali all’interno di Sleight of Hand, titolo in arrivo in arrivo su Xbox, PC e su Game Pass.

The Alters: All by myselves

Prossimo titolo presentato all’Xbox Partner Preview 2024 è The Alters: All by myselves. In un titolo che sembra esplorazione e gestione di una nave spaziale, il titolo uscirà su Xbox, PC e Game Pass.

Creatures of Ava

Nei panni della giovane Vic saremo chiamati a salvare bizzarri animali da un’infezione che si sta prendendo il pianeta di Ava. Procedendo nella nostra avventura ci troveremo a legare con gli abitanti di questo mondo, in grado di stringere forti legami con la natura. Vic sarà in grado di parlare con gli animali mediante un magico flauto, aiutandosi dei suoi compagni per risolvere enigmi e puzzle.

Creatures of Ava è un titolo dai tratti fiabeschi, colori brillanti ed un character design della protagonista che strizza l’occhio al cartoonish.

Sviluppato da Inverge Studios, Creatures of Ava è in arrivo nel 2024 su Xbox, PC e Game Pass.

Roblox: Griefville x Chucky

Chucky invade l’Xbox Partner Preview e… Roblox? Questa espansione è disponibile per tutte le console dell’universo Xbox.

The Sinking City 2

Ambientato in scenari dalla forte ispirazione lovecraftiana, The Sinking City 2 è l’ultima creazione di Frogwares. Come dichiarato dagli sviluppatori all’interno di Xbox Wire: “Per noi, The Sinking City è stato uno dei maggiori successi. È stato un po’ uno spartiacque, e siamo davvero entusiasti di lavorare a un horror in tutto e per tutto con questo gioco. In passato abbiamo creato un bel po’ di avventure a tema investigazione, ora vogliamo mescolare un po’ le cose facendo che le persone amano da noi: delle esperienze narrative significative, pur continuando a evolvere.“

Sviluppato con Unreal Engine 5, il gioco è ambientato ad Arkham, città oppressa da continue inondazioni la cui origine è ignota. A differenza del suo predecessore, The Sinking City 2 porrà molta attenzione sulle meccaniche di combattimento ed esplorazione.

Final Fantasy XIV

La release finale di Final Fasntasy XIV è prevista per il 21 marzo su Xbox Series X/S.

STALKER: Legend of The Zone Trilogy

STALKER: Legend of The Zone Trilogy è disponibile da oggi per Xbox, includendo l’intera trilogia originale di STALKER.

Monster Jam Showdown

Questo dinamico gioco all’insegna di rampe, pirolette e neve è in arrivo per Xbox entro il 2024, solo su console.

Persona 3 Reload: Episode Aigis

Episode Aigis è il terzo pacchetto aggiuntivo di Persona 3 Reloaded. Il primo pacchetto DLC è in arrivo il 12 marzo, mentre il secondo ontrodurrà a maggio nuovi costumi e brani.

The First Berserker: Khazan

Parola d’ordine: Combattere. In questo titolo il protagonista non dovrà farsi intimorire da creature potentissime e combattimenti all’ultimo sangue.

Tales of Kenzera: Zau

Firmato da EA Originals, Tale of Kenzera: Zau racconta il viaggio di un ragazzo alla disperata ricerca di un modo per riportare in vita suo padre. Nei suoi panni, affronteremo livelli in due dimensioni e affronteremo numerosi nemici sfruttando i poteri della luna e del sole. Il titolo uscità su Xbox il 23 aprile.

Frostpunk 2

In arrivo il il 25 luglio 2024, Frostpunk 2 ci darà tra le mani il destino di una città e dei suoi abitanti. 11Bit Studios ce ne mostrano un assaggio all’interno di questo Xbox Partner Preview 2024.