A Quiet Place: Giorno 1, trailer e data d’uscita del prequel della saga

L’universo di A Quiet Place si espande. Dopo il grande successo dei primi due film della saga horror, è in arrivo il prequel A Quiet Place: Giorno 1. Paramount Pictures ha rilasciato il primo teaser trailer del capitolo spin-off, in uscita nelle sale italiane a giugno.

Le prime immagini mostrano la protagonista, interpretata da Lupita Nyong’o (12 anni schiavo, Black Panther), assistere all’arrivo delle creature aliene che in seguito avrebbero decimato la popolazione mondiale.

“Vivi il giorno in cui il mondo è piombato nel silenzio”. Così viene presentato A Quiet Place: Giorno 1. Un passo indietro per scoprire come tutto è iniziato. Mettendo da parte le vicende della famiglia Abbott, protagonista dei primi due capitoli e del terzo, attualmente in lavorazione.

Proprio per questo motivo, Giorno 1 sarà il primo film della saga a non essere scritto e diretto da John Krasinski. L’attore e regista si concentrerà invece su A Quiet Place III, la cui uscita è attualmente prevista per il 2025.

In cabina di regia per A Quiet Place: Giorno 1 c’è Michael Sarnoski, anche in veste di sceneggiatore. Nel cast del film, oltre a Lupita Nyong’o, troviamo anche Joseph Quinn (Stranger Things), Alex Wolff, Djimon Hounsou e Denis O’Hare.

Vedremo se questo primo capitolo spin-off riscontrerà lo stesso successo degli altri film. Entrambi sono stati accolti positivamente da critica e pubblico. Ha ottenuto inoltre numerosi riconoscimenti, tra cui il SAG Award a Emily Blunt per la miglior attrice non protagonista.