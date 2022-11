A quiet place: lupita nyong’o nello spin-off?

Secondo alcune fonti, l’attrice Lupita Nyong’o sarebbe in trattativa per entrare nel cast di A Quiet Place: Day One

Secondo alcune fonti, l’attrice Lupita Nyong’o sarebbe in trattativa per entrare nel cast di A Quiet Place: Day One. Ancora non si sa molto della pellicola, quel che è certo è che il film è lo spin-off dell’omonimo film della Paramount.

A Quiet Place – Un posto tranquillo è un film horror/fantascientifico che vede al centro della storia una famiglia costretta a vivere al riparo da strane e terrificanti creature aliene cieche e con un udito ipersensibile. Creature aliene che rivedremo nello spin-off ambientato il primo giorno del loro arrivo sulla Terra, che ha causato il collasso della società .

Per quanto riguarda il cast, Emily Blunt e John Krasinski (rispettivamente i coniugi Abbott) non torneranno nello spin-off. Così dovrebbe essere anche per gli altri personaggi originali del film, sostituiti da un cast tutto nuovo.

A Quiet Place – Day One e Lupita Nyong’o

Ideato da John Krasinski, Il film sarà diretto da Michael Sarnoski, noto per aver diretto il film Pig – il piano di Rob con Nicholas Cage. L’uscita di A Quiet Place: Day One, al momento, è prevista per venerdì 8 marzo 2024.

Nell’attesa, potremo rivedere il premio nobel Lupita Nyong’o sugli schermi cinematografici, la prossima settimana, nel ruolo di Nakia in Black Panther: Wakanda Forever. Ecco il trailer ufficiale: