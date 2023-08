American Horror Story 12: ecco il teaser ufficiale

American Horror Story sta per tornare con la sua dodicesima stagione: ecco il primo teaser trailer.

Poco tempo fa avevamo ricevuto la notizia dei poster promozionali di American Horror Story 12, (chiamata con l’acronimo AHS) e adesso abbiamo anche il teaser trailer ufficiale.

Il teaser di AHS 12 – Delicate

La trama di AHS 12 – Delicarte, basata sul romanzo di Danielle Valentine intitolato Delicate Condition, racconta del desiderio di una madre di avere un bambino e per questo, ricorre a qualunque cosa per averlo. Dal teaser vediamo Emma Roberts, nel ruolo della madre disperata, che accetta dei trattamenti da parte di Cara Delevingne, colei che le promette il bambino tanto desiderato.

American Horror Story è sempre stato terrificante e molto spesso truculento, affrontando diversi tipi di fobie – basti pensare ad AHS – Cult, dove la fobia per i clown la fa da protagonista. Per questa dodicesima stagione, quindi, gli spettattori aracnofobici sono avvertiti.

Nel cast di questa stagione di AHS troviamo volti presenti in molte delle precedenti stagioni come Emma Roberts, Billie Lourd e Denis O´Hare e volti nuovi come quelli di Cara Delavigne, Kim Kardashan e Annabelle Dexter-Jones.

American Horror Story tornerà su Disney Plus il 20 settembre 2023.