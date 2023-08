American Horror Story sta tornando: ecco la stagione 12

American Horror Story, anche conosciuta con l’acronimo AHS, sta per tornare.

Dai poster promozionali della dodicesima stagione, scopriamo che la serie sarà disponibile al pubblico dal 20 settembre e che le protagoniste assolute saranno: Cara Delevingne, Emma Roberts e Kim Kardashian.

I tre poster promozionali ci indicano anche che la dodicesima stagione di American Horror Story si intitolerà Delicate e sarà disponibile sulla piattaforma Hulu. Essendo la Fox parte della Disney, presto vedremo AHS 12 sulla piattaforma di Disney+.

La trama di AHS 12

Come rivelato in anteprima da The Hollywood Reporter, American Horror Story 12 è l’adattamento del romanzo di Danielle Valentine, intitolato Delicate Condition. Questa è la trama del libro:

“Volevo tanto questa bambina. Ma potrebbe essere la mia morte…”: Anna Alcott desidera una famiglia. Ha una carriera di attrice che deve gestire mentre affronta l’iter della fecondazione assistita. Nel frattempo, strane cose accadono: scompaiono medicinali fondamentali, slittano appuntamenti senza che lei ne sia a conoscenza. Anna Alcott è in preda allo stress, o qualcuno la sta addirittura pedinando? Quando rimane incinta, scompare l’ecografia: qualcuno è entrato in casa? Le sue paure rimangono inascoltate anche dal marito. Quando i medici le comunicano la perdita del bambino, lei sente la creatura muoversi. Isolata in un luogo remoto, Anna teme che qualcuno la stia raggiungendo sulle tracce del nascituro. Il suo corpo è sempre più debilitato, i dolori più terrificanti: quale creatura porta in grembo e per quale motivo nessuno accoglie le sue preoccupazioni?

La serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, oltre al cast menzionato, vedrà il ritorno anche di altri membri storici di AHS come Zachary Quinto (Star Trek Saga), mentre non rivedremo né Evan Peters, impegnato con la serie Netflix Dahmer, né Sara Paulson, che al momento vuole interpretare altri ruoli, sebbene sia pronta a tornare in futuro.