I cliché più irritanti dei film horror

I cliché possono essere trovati in tutti i generi cinematografici, ma quello dell’horror ne è particolarmente saturo. Dopo aver indicato i cliché dei film di azione e quelli dei film romantici, ecco che tocca al genere horror. Preparatevi, la lista non sarà breve!

Dividiamoci!

Cliché classico ed, oramai, divertente. Siamo in un film horror, c’è qualcosa di strano ed i personaggi decidono di dividersi! Ma perché? “L’unione fa la forza” non lo hanno mai sentito dire? Pare di no.

I personaggi del film horror si divideranno per andare a vedere che succede e… moriranno uno alla volta come mosche.

Quella casa nel bosco

Vado a vedere

Un rumore sinistro, sappiamo che c’è qualcosa che non va e lo sanno anche i protagonisti della pellicola. Scappate! ndr, ma… no.

Uno dei coraggiosi personaggi va a vedere cosa succede, possibilmente disarmato per farsi uccidere meglio.

Jack, solo soletto, in The Shining

C’è qualcuno?

Collegato al cliché di sopra. Continuiamo, siamo alla scena del “vado a vedere- disarmato-” e decido di chiedere se ci sia qualcuno. Ora, la logica per favore: in una situazione realistica, mettiamo è entrato un ladro o l’assassino, secondo voi che farebbe? Vi risponderebbe “Signora sono l’assassino sono venuto ad ammazzarla”? e anche nello scenario soprannaturale “Ciao sono il fantasma demoniaco, passavo di qua per ucciderti/impossessarmi di te, posso?“

L’assassino in Scream

Luce spenta

In tutto questo… la luce, direte voi, non si accende? Magari! Obiettivamente alcuni film almeno hanno la decenza di mettere un temporale in scena, che rende impossibile al personaggio accendere la luce; molti altri film no.

Il personaggio non ci prova nemmeno ad accendere la luce: ma come fate a controllare chi è se non ci vedete? ndr.

I protagonisti in Darkness

Non c’è segnale

Altro cliché classico, quando –raramente– i personaggi di un film horror decidono di chiamare aiuto, come ad esempio la polizia (perché molto spesso non chiedono aiuto a nessuno, altro cliché), non c’è segnale.

Spesso è l’assassino stesso che ha tagliato la linea telefonica o l’elettromagnetismo o energia che lo spirito, il demone, eccetera, emana, rende impossibile ogni comunicazione con il mondo esterno.

Come da titolo, non c’è segnale nel film No signal

Restiamo qui

E dulcis in fundo, i protagonisti dell’horror, dopo tutte le cose terribili che accadono loro non una, non due, ma innumerevoli volte, oltre a riuscire a dormire la notte, decidono di rimanere nel luogo dove stanno accedendo tutte quelle cose terribili e spaventose.

Jennifer Connelly non abbandona la casa in Dark Water

Nella realtà non accadrebbe mai… ma questi fortunatamente sono solo film.