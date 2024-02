I 10 migliori Indie su Xbox Game Pass

Il game pass offre sicuramente un’ampia scelta di titoli da giocare. Questo può spaventare tanti rendendo difficile andare a selezionare un gioco piuttosto sto che un altro. Di seguito vi presento 10 dei migliori indie presenti su Xbox Game pass.

A short Hike

Una deliziosa passeggiata nella natura, un breve racconto di formazione. Una meravigliosa perla che vi invito a scoprire. Un gioco in cui attraverso dei puzzle dovremmo arrampicarci su una montagnana per fare una misteriosa telefonata. Tutti i personaggi che ci accompagneranno nella scalata sono caratterizzati divinamente. Un indie dallo stile inconfondibile che invito chiunque a giocare.

Citizen Sleeper

Citizen Sleeper è fantastico. È un’esperienza narrativa profonda e ben costruita con un ambiente affascinante, colma di domande stimolanti per i giocatori da ponderare. Questo è un gioco che riesce a catturare perfettamente l’essenza del cyberpunk. Per tutti gli amati del genere e delle grafic-novel è un titolo imprescindibile.

Cocoon

Capolavoro del minimalismo, questo magnifico indie dalla mente di Geometric Interactive è assolutamente imperdibile. Atmosfere ricche di suggestioni che richiamano dalla fantascienza più concettuale all’horror più carnale. Un puzzle game con intuizioni interessanti, complesse ma mai impossibili. Davvero un’esperienza da viviere.

Jusant

Don’t Nod discostandosi dalla precedenti produzioni realizza Jusant inaspettato e meraviglioso allo stesso tempo. Gli eccellenti controlli accendo il desiderio di affrontare le vie di arrampicata e i puzzle ottimamente realizzati. Colpisce anche la varietà di sfide ambientali e di platforming in ciascuno dei sei capitoli del gioco. Davvero un titolo da non perdere.

Superliminal

Questo gioco centra ogni obbiettivo che si prefigge. Con un meccanismo centrale innovativo e una serie di elementi e meccaniche collaterali altamente tematizzate, Superliminal offre una storia genuinamente interessante, enigmi fantastici e un’esperienza di gioco estremamente piacevole, il tutto avvolto da un messaggio davvero potente.

TUNIC

Pieno di segreti da scoprire questo meraviglioso indie ti cattura nelle sue ambientazioni. L’ispirazione alla saga di Zelda è evidente ma ben integrata. Se ti piace passeggiare in una bellissima terra in stile fantasy, combattere con la spada contro i cattivi e tradurre lingue antiche, Tunic ti farà certamente appassionare. Una nota dolente è il combattimento, assolutamente non allo stesso livello del resto del gioco ma comunque superabile.

Loop Hero

Attraverso un impressionante grado di varietà e rigiocabilità, Loop Hero offre una sfida unica sia per i neofiti dei giochi di carte che per i veterani. Un indie che ruberà ore alle tue giornate intrappolandoti nei suoi cicli. Unica nota amara, può risultare leggermente ripetitivo dopo una ventina di ore.

Death’s Door

La perfetta riproposizione di meccaniche classiche, nulla di nuovo ma il tutto proposto nella sua forma migliore. Prendendo a piene mani dai nuovi Zelda e abbinandoli al Souls like. Un combattimento preciso, ambienti splendidi e un mondo misterioso ma bello, rendono questa un’esperienza che semplicemente non puoi perdere.

Genesis Noir

Una piccola gemma nascosta, una grafic novel dello stile sublime. L’opera di Feral Cat Den, di cui è stato annunciato recentemente un sequel in uscita quest’anno, vi delizierà con una storia niente male ed un comparto artistico da mozzafiato. È un’esperienza profonda e del tutto unica nell’industria per gli amanti del genere, ma anche un ottima prima esperienza.

Sea of Stars

Un fantastico RPG con il grande pregio di essere sia un ottimo entry point per il genere sia soddisfacente per i giocatori più nostalgici. Il combattimento è incredibilmente coinvolgente, anche se un po’ annacquato verso la fine del gioco. Raccomando a tutti questo gioco; il perfetto esempio di come modernizzare e rendere omaggio a un genere classico.