Apple TV+: tutte le uscite di ottobre 2023

Ecco le novità in arrivo su Apple TV+ a ottobre, da Lezioni di chimica a Tiro al piccione.

Apple TV+ come al solito punta ogni mese sulla qualità più che sulla quantità dei nuovi prodotti. Per il mese di Halloween arriva sulla piattaforma il documentario The Enfield Poltergeist. Tra le novità anche la nuova serie con protagonista Brie Larson, Lezioni di chimica, e il documentario sull’ex spia John Le Carrè, Tiro al piccione.

Apple TV+: Lezioni di chimica

Brie Larson è Elizabeth Zott in questa serie ambientata negli anni Cinquanta che arriverà su Apple TV+ il 13 ottobre. Elizabeth vorrebbe diventare una scienziata ma è costretta a fare i conti con la società maschilista e patriarcale di quegli anni. Quindi, dopo essere stata licenziata, decide di condurre un programma di cucina in tv e insegnare più di semplici ricette, rivolgendosi non solo alle casalinghe ma anche agli uomini che la seguono.

Tiro al piccione – Ritratto di John Le Carrè

Tiro al piccione è un documentario sulla vita e sulla carriera di David Cornwell, ex spia britannica nonchè autore di romanzi come The Constant Gardener, meglio noto come John Le Carrè. Alternando filmati d’archivio all’ultima intervista a John Le Carrè, il film ricopre circa sei decenni passando dalla Guerra Fredda ai giorni nostri. A dirigere Tiro al piccione è il documentarista premio Oscar Errol Morris. Il documentario arriverà su Apple TV+ il 20 ottobre.

The Enfield Poltergeist

Il 27 ottobre è, invece, il turno del documentario The Enfield Poltergeist, caso che ha ispirato anche il film The Conjuring – Il caso Enfield. La storia è quella di un’infestazione paranormale avvenuta a Londra nel 1977. Il misterioso caso ha avuto un impatto sulle generazioni di bambini e ha portato ad un maggiore interesse per il soprannaturale.