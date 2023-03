Asteroid city: ecco il primo poster ufficiale, ma non solo

Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson, è pronto per lo schianto nei cinema di tutto il mondo e proprio qualche minuto fa è stato reso disponibile il primo poster ufficiale del film. La data di uscita italiana è ancora incerta, ma quella americana ricade sul prossimo 16 giugno. Aspettiamo quindi notizie da parte della Universal, distributore dell’opera nel resto del mondo.

Il primo poster ufficiale di Asteroid City

Le novità però non sono finite qui perché, secondo alcune indiscrezioni di Variety, Asteroid City potrebbe debuttare in anteprima al Festival di Cannes, proprio come si dice nelle ultime ore anche di Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Inoltre, è stato annunciato che nella giornata di domani uscirà il primo trailer ufficiale del film, staremo a vedere. L’unica cosa certa al momento è che per tutti gli amanti del grande cinema questa estate sarà veramente infuocata.

Asteroid City, per quel poco che si sa fino ad ora, è descritto come un ragionamento poetico sul significato della vita. La trama dovrebbe girare attorno ad una città americana e alle sue vicissitudini romantiche, comiche e drammatiche.

Come ricorda lo stesso poster, il cast che può vantare Asteroid City è davvero stellare: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.