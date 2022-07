Secondo quanto riferito da Jason Schreier, noto reporter di Bloomberg, Grand Theft Auto 6 potrebbe introdurre un personaggio femminile nel pool a disposizione del giocatore. Si tratterebbe del primissimo personaggio femminile protagonista nella storia di Rockstar Games.

Siamo del 2013. Il quinto capitolo della saga di GTA esplode sul mercato mondiale, amplificando il fenomeno che già si era andato a formare negli anni. Il gioco continua negli anni a ricevere aggiornamenti, supporto, nuove modalità e tanto altro, e GTA V diventa uno dei titoli più diffusi e giocati in tutto il periodo di vita di PlayStation4.

Ad oggi, 2022, la situazione non cambia. I server del gioco continuano ad essere affollati dai giocatori di tutto il mondo, ricevendo, almeno fino ad ora, continui aggiornamenti. Proprio la casa produttrice Rockstar Games ha annunciato di recente di interrompere i lavori sui contenuti aggiuntivi del precedente titolo per focalizzare tutte le sue risorse sulla produzione del sesto capitolo della saga di Grand Theft Auto.

Come annunciato da Schreier, GTA 6 potrebbe non avere l’apparenza di un gioco di Rockstar, soprattutto dopo i continui interventi della casa produttrice di ridurre elementi transfobici o razzisti dai suoi titoli (nota è la rimozione della modalità Cops ‘n’ Crooks dopo i tragici avvenimenti che hanno visto come vittima George Floyd, ucciso brutalmente da un agente di polizia).

Per quanto riguarda il nuovo personaggio giocabile, Schreier fa riferimento ad una donna latina, la cui personalità sarà fortemente influenzata dalla coppia di Bonnie e Clyde. Tra le altre indicazioni forniteci, la mappa di gioco si prospetta essere molto più vasta del precedente titolo e sarà una rappresentazione della città di Miami.

Secondo le attuali indicazioni, Grand Theft Auto 6 dovrebbe uscire nella finestra temporale compresa tra aprile 2023 e marzo 2024.