Atlas, Recensione: Jennifer Lopez contro L’IA

Atlas

Atlas rimane nell'anonimato dei film sull'intelligenza artificiale. Lo spettatore ha difficoltà nell'entrare in empatia con la protagonista e la sceneggiatura pecca di credibilità, che rende agli occhi del pubblico Atlas un prodotto come tanti, tantissimi altri. Jennifer Lopez non si può dire che non ci provi, nonostante un personaggio ridotto all'osso. Non male, invece, gli effetti visivi, presenti in grande quantità e ben gestiti. Più o meno lo stesso concetto vale per le scene action, che ci hanno sufficientemente soddisfatto, anche se si poteva osare di più almeno da questo punto di vista.