Barbie 2 si farà? Margot Robbie non ne è così sicura

Barbie è stato il fenomeno cinematografico del 2023. Quasi un miliardo e mezzo di dollari di incassi ed un impatto mediatico senza precedenti, alimentato dal Barbienheimer. Un tale successo, nell’industria cinematografica odierna, porta inevitabilmente alla produzione di sequel e spin-off volti a massimizzare le potenzialità economiche del prodotto. Eppure per Barbie 2 potrebbe non essere così.

Nel corso di un’intervista a The Associated Press, Margot Robbie ha parlato di un possibile sequel. L’attrice australiana non ha confermato Barbie 2, chiudendo anzi la porta al progetto:

Penso che abbiamo messo tutto ciò che avevamo in questo film. Non lo abbiamo costruito per fare una trilogia o qualcosa del genere. Greta Gerwig ha messo tutto nel film, quindi non riuscirei ad immaginare cosa potrebbe succedere in un seguito.

“Barbie 2”? Margot Robbie on whether there will be a sequel to her summer hit. She produced and starred in Greta Gerwig’s film, which made over $1.4 billion at the box office. pic.twitter.com/x6dsIOq3iJ — AP Entertainment (@APEntertainment) November 17, 2023

Dichiarazioni che, nonostante tutto, vanno prese con le pinze. È vero che Greta Gerwig (regista e sceneggiatrice) e Margot Robbie (nel doppio ruolo di protagonista e produttrice) difficilmente accetterebbero di realizzare un secondo film senza una storia convincente da raccontare. Ed in passato la Gerwig ha ammesso di non avere alcuna idea per un sequel.

D’altro canto, siamo certi che Warner Bros. tornerà a bussare alla loro porta con offerte irrinunciabili. La regista e l’attrice, così come Ryan Gosling, non avevano nel contratto una clausola per un secondo film. Con ogni probabilità dunque non è arrivata ancora la giusta proposta, senza dimenticare che siamo appena giunti alla conclusione di un lungo sciopero dell’industria.

Questo non vuol dire che Barbie 2 si farà con certezza, tutt’altro. Tuttavia non bisogna interpretare le parole della Robbie, a distanza di pochi mesi dall’uscita del film, come una netta presa di posizione riguardo al futuro del franchise.

Mattel ha già espresso interesse a realizzare un secondo film sulla celebre bambola. Nel frattempo, ha annunciato altri 14 film in produzione basati su dei loro giocattoli. Insomma, Barbie ha cambiato tutto. Vedremo se Barbie 2 arriverà e saprà fare lo stesso.