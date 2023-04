Indice dei contenuti Barbie: ci saranno più Barbie e Ken

Warner Bros ha rilasciato un nuovo teaser trailer ufficiale di Barbie, dopo il primo teaser di qualche mese fa. Il film diretto da Greta Gerwig e con protagonista Margot Robbie arriverà nelle sale italiane il 20 luglio 2023.

Non sono ancora molti i dettagli emersi sulla trama di Barbie. Il film è stato scritto dalla Gerwig (Lady Bird, Piccole Donne) insieme al compagno Noah Baumbach (Storia di un matrimonio, Rumore Bianco). Di seguito la breve sinossi rilasciata fino ad ora:

“Una bambola che vive a Barbieland viene espulsa perché non è abbastanza perfetta e parte per un’avventura nel mondo reale“.

Barbie: ci saranno più Barbie e Ken

Sono stati pubblicati anche i primi character poster del film, che ne mostrano il cast stellare. Margot Robbie sarà affiancata da Ryan Gosling nei panni di Ken, ma nella pellicola, come si intuisce dal trailer, vedremo numerose differenti versioni dei due personaggi.

Come si legge nei poster, Emma Mackey interpreterà una Barbie vincitrice del Nobel per la fisica, Dua Lipa una Barbie sirena (ed è stato annunciato che ha realizzato diverse canzoni per l’occasione), Issa Rae una Barbie presidente e molte altre ancora saranno le iterazioni della bambola ideata da Mattel, tra cui Hari Nef, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Kate McKinnon, Nicola Coughlan, Alexandra Shipp e Ritu Arya. Stesso discorso per Ken, che oltre a Ryan Gosling sarà interpretato da Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e Scott Evans.

Completano il cast, tra gli altri, Michael Cera, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Connor Swindells, Jamie Demetriou, Emerald Fennell, Will Ferrell ed Helen Mirren, con quest’ultima che avrà invece il ruolo di narratrice della vicenda.

Il team creativo che ha lavorato dietro la macchina da presa con Greta Gerwig è composto dal direttore della fotografia candidato all’Oscar, Rodrigo Prieto (The Irishman, Silence, I segreti di Brokeback Mountain), la scenografa sei volte nominata all’Oscar, Sarah Greenwood (“La bella e la bestia”, “Anna Karenina”), il montatore Nick Houy (Piccole donne, Lady Bird), la costumista premio Oscar, Jacqueline Durran (Piccole donne, Anna Karenina) e il compositore premio Oscar, Alexandre Desplat (La forma dell’acqua, Grand Budapest Hotel).