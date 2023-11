Bioware: Mass Effect Epsylon per l’N7 Day

Arriva il tanto atteso N7 day e Bioware ha deciso di pubblicare un misterioso titolo. Mass Effect Epsylon viene svelato al mondo con un teaser trailer e un sito dedicato ancora in aggiornamento.

La trasmissione, nella descrizione del video, rimanda al sito ufficiale. Su cui, per ora oltre al trailer ci sono alcune frasi che rimandano al classico font del videogioco.

/////ACCESS CODE: EPSILON

/////ACCESS CODE ACCEPTED

/////SECONDARY ENCRYPTION DETECTED

/////VJBSVU-XXXX-XXXXXXXX

/////ANDROMEDA DISTRESS SIGNAL DETECTED

/////YEAR SENT: [REDACTED]

/////AUDIO TRANSCRIPT: ALTHOUGH THEY SHOULD KNOW BY NOW NOT TO UNDERESTIMATE HUMAN [REDACTED]

Tutto questo è solo il principio di qualcosa, di seguito le parole dei produttori:

«Ci siamo posti molte delle stesse domande che ci avete posto nel corso degli anni! Cos’è successo a tutti quelli che abbiamo imparato a conoscere e amare nei giochi? Chi è morto davvero? Chi ha avuto figli con chi? Che versi fa un neonato volus? Che fine hanno fatto le galassie? I finali! Che cosa sta combinando l’Ombra? Che fine ha fatto S— lasciamo stare… avete capito» scrive Michael Gamble nel post.

«E naturalmente abbiamo le risposte a queste domande, ma per sentirle dovrete aspettare. E tutto ciò che diciamo non sarà facile da trovare, proprio come c’è da aspettarsi dai nostri consueti scherzetti #N7Day.»

N7 Day

Cos’è e perché è così importante?

Per chi non sapesse cosa effettivamente rappresenta questo giorno per i fan vado a spiegarvelo.

L’N7 Day è il giorno in cui tutti i fan della saga targata Bioware si radunano, il 7 novembre, per sperare di sapere qualcosa di più sul gioco di fantascienza. Quest’anno la sorpresa si trova in Mass Effect Epsilon.

Dopo Andromeda, la saga di Mass Effect attende da tempo un grande ritorno.

C’era già stato, meno di un mese fa un trailer per Mass Effect 5 di cui troverete una descrizione sul nostro canale.

