Borderlands 4: Nuovi dettagli sul profilo LinkedIn di uno sviluppatori

Recenti aggiornamenti sul profilo LinkedIn di uno sviluppatore rivelano come sia Tiny Tina’s Wonderlands 2 che Borderlands 4 sarebbero in fase di sviluppo.

La notizia è stata riportata sul profilo di un certo Randel R., il quale avrebbe ricoperto il ruolo di “Senior Technical & Production Director” presso Gearbox Software nel 2022. Sulla piattaforma in questione, Randel avrebbe ammesso di aver ricoperto il suolo di supervisor per progetti quali “Borderlands 4 UE4″ e “Tiny Tina’s Wonderland 2 UE4″.

A dire il vero questa sola notizia non dovrebbe essere, di per sé, presa come assoluta certezza del ritorno di Borderlands nella sua quarta iterazione. Ma nonostante ciò, ci sarebbero altri interessanti dettagli riferiti ad un probabile Borderland 4.

La conferma di Borderlands 4 secondo Randy Pitchford

Lo stesso Randy Pitchford, co-founder di Gearbox Software, avrebbe annunciato di star lavorando sul prossimo grande capitolo (“the big one”) della serie. L’annuncio risale ad un tweet del 2021 sul suo profilo ufficiale X. All’interno del tweet in questione, Pitchford avrebbe dichiarato quanto segue:

“Stiamo sicuramente lavorando ad alcune cose incredibili che, spero, vi sorprenderanno e vi delizieranno. Se qualcuno là fuori ha competenze di alto livello e vuole partecipare all’azione di Borderlands, stiamo lavorando a quella più grande“.

Il titolo sembrerebbe essere in sviluppo da ormai molti anni, ma avrebbe subito ingenti ritardi come dichiarato dalla stessa produttrice. Nadia Danova avrebbe infatti dichiarato come l’uscita di Borderlands 4 fosse originariamente prevista entro il 2023. Va però precisato come la donna abbia lavorato tramite MoGi Group al gioco nel 2021 e che quindi la data di uscita fosse quella prevista all’epoca, non indicativa dello stato dei lavori attuale.

In conclusione ci teniamo a ricordarvi che, con i The Game Awards dietro l’angolo, è possibile che proprio in questa occasione riceveremo ulteriori aggiornamenti su Borderlands 4, auspicando per un trailer! Nel frattempo vi ricordiamo che sul canale di Hynerd.it potrete trovare tutte le candidature per l’evento videoludico dell’anno.