The Game Awards 2023! Candidature G.O.T.Y.!

E anche quest’anno ci siamo: sono finalmente stati annunciati i videogiochi canditati a vincere il premio di gioco dell’anno!

Il numero di produzioni uscite quest’anno sono parecchie, ma soltanto sei di esse sono nell’elenco ufficiale dei The Game Awards 2023:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom

Cinque case di produzione diverse e sei giochi in lista: Remedy, Larian, Insomniac, Capcom e Nintendo.

Degne di nota sono i grandi assenti di queste candidature: vedasi capolavori videoludici come Starfield. Acclamato da tutti purtroppo il gioco Bethesda ha ricevuto una sola nomination che difficilmente lo vedrà vincitore. Inserito nella categoria “Best RPG” avrà vita breve dato che molto probabilmente quel titolo verrà assegnato a Baldur’s Gate 3.

Quando ci saranno?

Comunque, a parte tutto, ci sarà l’occasione di godersi una lunga premiazione grazie alle numerose categorie. Le quali premieranno tantissimi aspetti del mondo videoludico. Previsti per l’8 dicembre 2023 alle ore 01:30 italiane e presentati dall’ormai iconico volto, Geoff Keighley. I The Game Awards 2023 saranno un palcoscenico dedicato non solo ai partecipanti e ai vincitori, ma anche a quelle aziende che hanno in serbo delle novità e dei nuovi titoli per tutti gli appassionati.

Tra annunci, trailer, premiazioni e coreografie, l’evento The Game Awards 2023 segnerà allo stesso tempo la fine di un’annata speciale e l’inizio di quella successiva!

Ora ci chiediamo: Quale di loro è il miglior candidato al GOTY 2023 a vostro avviso? Non esitate a farci sapere la vostra opinione. Ognuno di voi già spera nella vittoria del suo gioco preferito. Sappiamo che molti di voi saranno già pronti sul divano per assistere alla premiazione dei The Game Awards 2023. Esattamente come tutto il team della nostra redazione!

E per tutte le news dedicate a videogiochi, cinema, serie tv e tech ricordatevi visitare il nostro sito: Hynerd.it !