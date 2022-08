Call of Duty: Warfare 2, Warzone 2 e Warzone Mobile saranno annunciati il 15 settembre

Un tweet del profilo ufficiale di Call of Duty ha recentemente annunciato un evento live (chiamato Call of Duty Next) da parte degli sviluppatori di Call of Duty Modern Warfare 2 per il 15 settembre di quest’anno, in cui verranno rivelate maggiori informazioni riguardo la modalità multiplayer di Modern Warfare 2. Nella diretta verrà provato da noti streamer il gameplay del titolo.

Clear your calendars September 15 for #CODNEXT – an era-defining, livestream franchise event.



✅ Full #ModernWarfare2 MP reveal

✅ The future of #Warzone

✅ The #Warzone mobile experience

✅ Live gameplay from your favorite streamers



+ More to come! pic.twitter.com/FTlSl7JryQ — Call of Duty (@CallofDuty) August 7, 2022

Gli sviluppatori hanno inoltre intenzione di divulgare quello che sarà il futuro di Call of Duty Warzone, ovvero quello che molti leaker hanno denominato Warzone 2, oltre che a un vero e proprio annuncio per Call of Duty: Project Aurora, ossia la versione mobile di Warzone.

Infinity Ward ha stuzzicato l’attenzione di molti fan menzionando un sorprendente annuncio, evitando però di rivelare qualsiasi altro tipo d’informazione al riguardo. Considerando i diversi leak, si potrebbe presumere che l’annuncio riguardi in realtà la presunta modalità di gioco DMZ in stile Escape From Tarkov.

Finita la diretta, sarà disponibile la beta ad accesso anticipato per Warfare 2. Tutti coloro che hanno preordinato il titolo su PlayStation avranno accesso al gioco prima degli altri il 16 e il 17 settembre, mentre per tutti gli altri la open beta gratuita sarà disponibile dal 18 al 20 settembre. Su tutte le altre piattaforme con il crossplay abilitato sarà possibile accedere alla beta tra il 23 e il 24 settembre, successivamente verrà resa disponibile la open beta gratuita per due giorni.

Nella beta sarà possibile provare diverse modalità multiplayer, tra cui le battaglie 6 vs 6. Al momento l’unica mappa confermata nella beta è la Grand Prix, ma maggiori informazioni verranno rivelate durante la prossima diretta.