Call of Duty: Modern Warfare 2 – Memorie videoludiche #01

10 novembre 2009

L’Italia è ancora campione del mondo in carica, da pochi mesi Obama è diventato il primo presidente di colore degli Stati Uniti, e PlayStation 3 e Xbox 360 sono all’apice del loro splendore. Proprio in questa data vedrà la luce uno dei giochi più aprezzati della saga di Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2. Diventò addirittura il videogioco più venduto di sempre in 24 ore con 401 milioni guadagnati, superando il precedente record di GTA IV. Fin dall’annuncio l’hype dei fan era altissimo perchè primo vero sequel di un Call of Duty, per lo più sequel di uno dei capitoli più apprezati fino ad allora.

28 ottobre 2022

L’italia non parteciperà per la seconda volta consecutiva ai mondiali, la vita si è fermata per quasi 2 anni per una pandemia e PlayStation 5 e Xbox Series X/S faticano ad arrivare nelle mani di tutti gli appassionati nel mondo. In quella data vedremo l’arrivo di Modern Warfare 2, remake di uno degli sparatutto più aprezzato di tutti i tempi. Su PlayStation 4 e Xbox One la saga di Call of Duty ha subito un calo rispetto ai capitoli usciti sulle console precedenti e una delle poche eccezioni che ha saputo convincere è stato proprio il remake del primo Modern Warfare, uscito nel 2018. Probabilmente anche per questo motivo Activision ha deciso di puntare di nuovo su un remake.

Importanza storica

Modern Warfare 2 rimase impresso nel cuore dei giocatori per svariati motivi. In primis per il comparto multigiocatore. Ricordiamo che all’epoca il multiplayer competitivo era presente quasi esclusivamente su PC, Modern Warfare 2 invece riuscì nel duro compito di portare milioni di giocatori ad appasionarsi alle partite online su console, obbiettivo precedentemente raggiunto solo da Halo e poche altre pietre miliari dello sparatutto.

Il comparto multiplayer attirò così tanti utenti grazie al netto miglioramento rispetto al predecessore, con l’aggiunta dei perks e di un sistema di crescita del personaggio gratificante e assuefacente. Era poi presente anche un comparto singleplayer di buon livello, non presentava nessuno stravolgimento rispetto ai vecchi capitoli, ma un miglioramento generale nella spettacolarità delle azioni, rendendo le missioni sempre più simili ai film d’azione hollywoodiani.

Niente Russo

Modern warfare 2 fu vittima anche di un enorme scandalo per colpa della famigerata missione “Niente Russo“, che costrinse gli sviluppatori ad includere un disclaimer prima della missione per poterla addirittura saltare.



Nella fase in questione ci ritroveremo nei panni di un agente della CIA infiltrato in un gruppo di terroristi durante un attentato all’aeroporto di Mosca, dove assisteremo all’uccisione di massa di numerosi innocenti, con la possibilità di decidere addirittura di prendere parte attiva nel massacro. La brutale missione portò la Russia a ritirare il gioco, per poi venderlo successivamente solo per PC in una versione censurata, mentre venne leggermente modificata la missione in alcuni altri paesi del mondo.