Solo Leveling: Arise, uscita ufficiale del Gioco

Come ormai da tempo annunciato, in data 08/05/2024 esce in tutti gli store online, Steam escluso, la versione globale del gioco Solo Leveling: Arise !

Solo Leveling nasce nel l'estate del 2016 come light novel scritta da Chugong, di seguito al successo ottenuto viene pubblicato il manwha nel 2018, sfruttando come editoria la Kakao, uno dei publisher più grossi, se non il più grosso, di tutta la Korea.

E per ultima arrivata quest'anno è stata lanciata la serie Anime di cui si è appena conclusa la prima stagione.