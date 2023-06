Casablanca: 3 motivi per rivederlo al cinema

Un altro grande classico della storia del cinema, Casablanca, torna nelle sale cinematografiche. La storia d’amore tra i due protagonisti, interpretati dalla magnifica accoppiata Bogart-Bergman, fa ancora sognare gli spettatori appassionati del mondo dello spettacolo, nonostante infatti sia uscito nel 1942, il film riesce ancora a far commuovere ed appassionare.

Casablanca racconta la storia d’amore di Rick e Ilsa, in pieno secondo conflitto mondiale. L’uomo, che gestisce un locale nella città di Casablanca, in Marocco, dovrà consegnare i visti per sfuggire ai nazisti ad una coppia: Victor Lazlo e Ilsa, la donna che aveva amato tanto tempo addietro.

Per chi non ha visto il film e vuole rimediare, ma anche per coloro che vogliono godere di questo capolavoro del cinema, considerato come uno dei film americani per eccellenza, al pari di Via col Vento, e vincitore di ben 3 Oscar tra le 8 nomination ricevute, tra cui Miglior Film, ecco 3 motivi per (ri)guardare Casablanca al cinema!

1. L’emozione di rivedere un classico sul grande schermo

Casablanca è considerato uno dei film americani migliori di tutti i tempi, come può non essere apprezzato al cinema? La pellicola, già romantica di suo, avrà tutto un altro sapore se ammirata sul grande schermo e, magari, in dolce compagnia.

Nell’ultimo periodo sono tanti i grandi cult che stanno tornando nelle sale, vedi Alien e Toro Scatenato, e fidatevi, il potere di una sala cinematografica raddoppia durante la visione di queste perle indimenticabili. Per mettervi un po’ di pressione benevola, ponetevi questa domanda: “quando mi ricapiterà un’occasione del genere?“

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman in una scena del film

2. Ammirare la città di Casablanca in tutto il suo splendore

È vero che la maggior parte delle scene della pellicola sono girate in interna e che non vi è una singola scena girata nella vera Casablanca, ma le scenografie sono allo stesso modo straordinarie. La riproduzione della città infatti è accurata e indimenticabile, senza togliere nulla alla città originale.

La maggior parte della pellicola fu infatti girata nei Warner Bros. Studios di Burbank, inclusa la scena finale della partenza di Ilsa e Victor Laszlo, mentre quella raffigurante l’arrivo del maggiore Strasser a Casablanca fu girata al Metropolitan Airport di Van Nuys a Los Angeles.

3. Ascoltare “A time goes by” con il Dolby Surround del cinema

Suona la nostra canzone, Sam

Questa frase è stata citata in centinaia di altre pellicole: si tratta di A time goes by, la canzone che Sam, il pianista, suonava ai due innamorati. La canzone è valsa la candidatura agli Oscar del 1944 come Miglior colonna sonora. Ve la immaginate con i sistemi di riproduzione audio dei cinema moderni? Uno spettacolo!