Casper rinasce: Disney+ prepara una serie live-action con la partecipazione di Steven Spielberg

Casper, Il dolce fantasmino famoso negli anni '90 con una serie di cartoni animati e con il film cult con Cristina Ricci, sta per tornare sullo schermo in una veste completamente nuova.

Disney+ ha infatti avviato lo sviluppo di una serie live-action dedicata a Casper insieme a Steven Spielberg, già coinvolto nel film del 1995. Inoltre, il live action di Casper è affidato a Rob Letterman e Hilary Winston, che si occuperanno della scrittura della serie, mentre Letterman dovrebbe anche dirigere.

Casper - Sfondo

Non ci sono molte informazioni in più al momento, visto che il progetto è stato appena annunciato, ma pare che la serie sarà una reinterpretazione contemporanea della storia di Casper, con un tono più oscuro rispetto alle versioni precedenti.

L’obiettivo è avvicinarsi a produzioni recenti di successo dal taglio spettrale, un po' come nella serie Netflix Mercoledì che då un tocco più contemporaneo al personaggio della famiglia Addams, sperando di attirare le nuove generazioni al personaggio.